The Boys saison 3 : Soldier Boy fait de la prévention anti-drogue à la Captain America

La nouvelle saison tant attendue de The Boys démarre à la fin de la semaine sur Prime Video et parmi les nouveaux personnages, se trouve Soldier Boy, joué par Jensen Ackles. Une promo postée par le créateur Eric Kripke dévoile le personnage dans une campagne contre la drogue. Soldier Boy met en garde la jeunesse sur les dangers de la drogue.

« Bonjour, je suis Soldier Boy », dit le super-héros dans la vidéo. « Saviez-vous que la drogue et les crimes liés à la drogue sont devenus un problème national ? Dans toute l’Amérique, la drogue détruit la vie des gens. Mais vous n’avez pas besoin d’être un super-héros pour riposter, car votre superpouvoir, c’est de dire : « Non. » Donc, quand quelqu’un vous offre de la drogue, vous lui dites que Soldier Boy a dit : « Prendre de la drogue n’est pas cool et quiconque en prend est un looser. » N’oubliez pas que les vrais héros ne consomment pas de drogue. »

Cette vidéo est clairement une parodie des vidéos de prévention de Captain America dans le MCU. Au même titre que Homelander (Le Protecteur) est basé sur Superman, Soldier Boy est inspiré de Captain America et dans The Boys, il est considéré comme le super-héros original qui a dirigé sa propre équipe de super-héros appelée Payback à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

La troisième saison de The Boys met en vedette Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit et Jensen Ackles.

The Boys revient le 3 juin sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Amazon Prime Video