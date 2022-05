Stranger Things 4 : La série confirme-t-elle la sexualité de Will ?

La saison 4 de Stranger Things est-elle en train de confirmer l’orientation sexuelle de Will ? Rien n’est laissé au hasard selon le producteur Shawn Levy.

Depuis le début de la série Stranger Things, la théorie que Will serait gay fait rage sur la toile. Et depuis une scène de la saison 3, des fans sont persuadés que c’est bien le cas. Durant un jeu de Donjons et Dragons, Will (Noah Schnapp) et Mike (Finn Wolfhard) se sont disputés au sujet de leur amitié et d’Eleven (Millie Bobby Brown). « Ce n’est pas ma faute si tu n’aimes pas les filles ! » a crié Mike à Will.

Le producteur exécutif Shawn Levy, qui a réalisé cet épisode, a déclaré à EW que Mike faisait référence au fait qu’ils étaient à différents stades de leur puberté. « Ce n’est pas spécifique à l’orientation sexuelle ou quoi que ce soit », dit-il. Pourtant, il admet : « Depuis, beaucoup de ces questions ont été soulevées. »

Les questions portent toutes sur la question de savoir si Will pourrait ou non être gay et amoureux de Mike. Schnapp lui-même a pesé sur la question au fil des ans, mais la saison 4 de Stranger Things semble maintenant pencher dans une direction définitive.

Une scène de l’épisode 5 de la saison 4 montre une conversation entre Will et Mike. « Parfois, je pense que c’est effrayant de s’ouvrir comme ça, de dire ce que tu ressens vraiment, en particulier aux personnes auxquelles tu tiens le plus », dit Will à son ami, « parce que et s’ils n’aiment pas la vérité ? »

L’épisode 2 précédent voit Will être frustré par Eleven pour avoir menti à Mike au sujet de l’intimidation à laquelle elle est confrontée à l’école. « Il ne mérite pas ça », lui dit-il. Bien que cela puisse être un petit indice, l’épisode 1 montre également que Will fait un projet sur Alan Turing, le décrypteur de la Seconde Guerre mondiale qui a été accusé d’indécence pour avoir eu une relation sexuelle avec un autre homme.

« Sans entrer dans où nous allons plus tard dans la saison 4 [Volume II], je dirai simplement qu’il n’y a pas beaucoup d’accidents dans Stranger Things », a déclaré Levy à EW lorsqu’on lui a posé des questions sur la sexualité de Will. « Il y a une intention et une stratégie claires et une réelle réflexion donnée à chaque personnage. Donc, si vous êtes sorti du volume I en ressentant ces sentiments sur l’intrigue et le personnage, ce n’est probablement pas un accident. »

On peut aussi noter que dans une vidéo promo pour la saison David Harbour a souligné que Will n’est pas intéressé par Eleven, « Il s’intéresse à quelqu’un d’autre dans le groupe. » Ce à quoi Wolfhard ajoute : « Ouais, vous verrez bientôt. Il est intéressé… »

« Il est très intéressé », a ajouté Harbour.

Source : EW / Crédit ©Netflix