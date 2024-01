Daredevil Born Again : Une photo de tournage confirme les plans de Fisk montrés dans Echo

Une photo prise sur le tournage de Daredevil Born Again confirme les plans de Fisk teasés dans Echo. Spoilers.

Les plans de Wilson Fisk teasés dans Echo se confirment pour la suite du personnage dans Daredevil Born Again. Publiée sur X, une image des coulisses présente un accessoire de journal montrant Wilson Fisk/le Caïd de Vincent D’Onofrio en première page.

Le titre du journal confirme les projets politiques de Kingpin de devenir maire de New York. Cela a été évoqué lors du dernier épisode d’Echo, où le méchant préféré des fans a été montré en train de regarder attentivement un reportage sur les élections à la mairie de New York.

Cette scène montrait clairement que Fisk allait se lancer dans une campagne pour devenir maire et cette image le confirme.

Newspaper prop on Wilson Fisk’s campaign on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ pic.twitter.com/w7YKGzzbAI — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) January 27, 2024

Daredevil : Born Again marque la troisième apparition de Fisk dans l’univers cinématographique Marvel. Le Caïd de D’Onofrio a fait ses débuts dans le MCU dans la mini-série Hawkeye en 2021, trois ans après que Netflix a annulé la série Daredevil. Il a récemment repris son rôle de méchant emblématique dans une autre série Disney+, Echo, qui explorait sa relation compliquée avec sa « nièce » Maya Lopez incarnée par Alaqua Cox.

Cette image de tournage arrive peu de temps après le leak d’autres photos qui ont confirmé les retours de Deborah Ann Woll et Elden Henson en tant que Karen et Foggy, les amis et collègues de Matt Murdorck. Dans un premier temps, ils n’étaient pas prévus mais après le remaniement de la série, ils ont finalement été appelés pour reprendre leur rôle.

Le casting de Daredevil : Born Again comprend également Jon Bernthal qui revient dans le rôle de Punisher ainsi que Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini et Nikki M. James.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’est annoncée pour Daredevil : Born Again, mais en attendant, la série de Netflix est désormais à voir ou revoir sur Disney+.

Source : CBR / Crédit ©DR/Marve/Disney+