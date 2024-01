Echo : L’histoire du Caïd va-t-elle se poursuivre dans Daredevil Born Again ? (Spoilers)

Vincent D’Onofrio discute de l’avenir possible de son personnage dans le MCU après le final de la série Echo. Spoilers et théorie.

Vincent D’Onofrio s’est récemment confié sur la prochaine étape pour Wilson Fisk dans l’univers cinématographique Marvel après son retour dans la série Echo qui poursuit l’histoire de Maya Lopez après ses débuts dans le MCU dans Hawkeye. Mais cela a également marqué une autre opportunité pour Le Caïd de poursuivre son nouvel arc dans le MCU, en se concentrant davantage sur la dynamique entre lui et Maya.

La saison 1 a été dévoilée dans son intégralité la semaine dernière, laissant les fans se demander ce que le futur va réserver à Fisk. Dans sa dernière scène, Fisk est dans un avion direction New York et regarde les informations qui parlent des prochaines élections municipales. La Grosse Pomme est à la recherche d’un nouveau maire et clairement, Fisk qui est obnubilé par le pouvoir semble très intéresser pour le poste.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, D’Onofrio a soigneusement expliqué ce que cette scène post-générique du finale d’Echo pourrait conduire aux prochains projets du MCU.

« Je veux faire ce qu’il faut ici et dire quelque chose qui est vrai, mais pas trop révélateur. Je ne pense pas qu’il ait changé ; Je pense qu’il est éclairé. Je n’ai pas vu beaucoup d’épisodes d’Echo. Donc, dans mon esprit, après que tout se soit passé avec Maya, il monte dans un avion et les informations passent dans l’avion. Il y est dit : « New York va bientôt chercher un nouveau maire », et pendant qu’il regarde ça, une ampoule s’allume. Alors, à la fin de ce vol, il décide : « Si je veux être tout-puissant, c’est ce que je vais faire. » C’est tout ce que je peux vous dire. »

D’Onofrio laisse clairement entendre que la prochaine étape pour Fisk est la poursuite du siège du maire de New York, qui pourrait le mettre dans une position puissante. Et à moins qu’il n’apparaisse dans un autre projet au préalable, la prochaine apparition du Caïd devrait avoir lieu dans la série Daredevil : Born Again, qui est actuellement en cours de réaménagement après une refonte créative majeure en 2023.

Si on ne sait pas grand-chose de Born Again, les rumeurs disent que la saison 1 sera basée sur l’histoire Marvel Comics Devil’s Reign de Chip Zdarsky publiée en 2021-2022. Après le final d’Echo, tout semble indiquer que c’est vraiment la direction qu’ils prennent pour Daredevil : Born Again et les paroles de D’Onofrio semblent le soutenir encore plus.

Devil’s Reign se concentre sur Fisk en tant que maire de New York, ce qui devient un problème majeur pour divers héros vivant dans cette ville. Le thème majeur de Devil’s Reign est l’interdiction des super-héros par le maire Fisk à New York, ce qui pourrait apparemment être le même objectif qu’il poursuit dans le MCU dans Daredevil: Born Again – en particulier avec D’Onofrio faisant référence au désir du Caïd d’être « tout-puissant ».

Devil’s Reign a rassemblé de nombreux héros de quartier, ainsi que de nombreux membres des Avengers, le pouvoir politique du maire Fisk devenant de plus en plus dangereux pour eux.

On attend de voir s ce sera bien l’arc exploré dans Daredevil Born Again ou si ce sera le plan pour une seconde saison d’Echo qui n’a pas encore été commandée par Disney+.

