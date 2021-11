Hawkeye : Clint Barton a un avenir dans le MCU au-delà de la série

La productrice de Marvel Trinh Tran tease plus d’aventures pour Jeremy Renner dans la peau de Hawkeye au-delà de la série Disney+.

Apparemment, Hawkeye ne sera pas la fin de l’aventure Marvel pour Jeremy Renner. Contrairement à ses camarades Chris Evans et Robert Downey Jr qui ont rendu leurs costumes, Renner n’en ayrait pas fini avec Clint Barton, selon la productrice de la série.

Avec la série Disney+ présentant la protégée de Barton, Kate Bishop, beaucoup pensaient que cela marquerait la fin du mandat de super-héros de Renner, mais selon la productrice Trinh Tran, il reste encore beaucoup d’histoires à raconter.

« Il y a toujours de nouvelles histoires à raconter, notamment avec Clint Barton, » dit Tran. « Il y a tellement plus à explorer. Nous devrons juste attendre de voir ce qui se passera, mais c’est incroyable de travailler avec Jeremy. Il aime son personnage, c’est la seule personne qui sait vraiment qui est Clint Barton. Je pense qu’il y a des possibilités. On verra. »

En tant que super-héros sans superpouvoirs ou de costume robotique, Tran pense que c’est la force de Clint, il est comme tout le monde et inspire le public : « Je pense que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le public l’aime. Il est l’un des seuls héros sans superpouvoirs, mais il sauve toujours la situation. »

Elle ajoute : « C’est un homme ordinaire. Le message est que si vous faites l’effort, vous pouvez tout faire. Il peut être aux côtés des autres Avengers, qui peuvent voler et avoir des capacités spéciales, et être capable de se battre et de faire tout ce qu’il faut pour sauver le monde. Je pense que c’est très inspirant pour les téléspectateurs. Vous pouvez faire des efforts et vous n’avez pas besoin de superpouvoirs pour être un héros. »

C’est clairement ce que Kate voit en Clint, un super-héros sans pouvoir, mais avec une grande force et détermination. Les gens s’identifient à sa normalité et son humanité.

Pour le moment, aucune information sur l’avenir de Jeremy Renner dans le MCU a delà de la série Hawkeye n’a été dévoilée. On attend de voir ce Marvel Studios a en réserve pour lui.

Hawkeye, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : Cine Pop / Crédit ©Disney/Marvel Studios