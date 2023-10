Gen V : Comment la série continue d’étendre le monde de The Boys (spoilers)

Michele Fazekas, la showrunner de Gen V explique comment le spin-off a élargi le rôle de Claudia Doumit alias Victoria Neuman de The Boys. Spoilers.

L’avant-dernier épisode de la première saison de Gen V a donné aux fans l’une des plus grandes connexions avec The Boys à ce jour. Claudia Doumit est arrivée sur le campus de Godolkin reprenant le rôle de la députée Victoria Neuman, qui fait une halte dans sa campagne présidentielle.

Après que les manifestants étudiants Supers extrémistes se soient lancés dans une frénésie fatale lors d’une interview en direct avec le « journaliste » Cameron Coleman (Matthew Edison), Neuman rencontre Marie Moreau (Jaz Sinclair), qui essaie de la mettre en garde contre la doyenne Shetty (Shelley Conn) qui prévoit d’éliminer les Supers avec un virus artificiel.

Au cours de leur tête-à-tête, Neuman révèle un certain nombre de choses à Marie : elle est secrètement une Super, elles partagent les mêmes pouvoirs de manipulation du sang et elle a été la bienfaitrice secrète de Marie à Godolkin. « Nous n’avions pas l’intention que cet épisode soit lié à The Boys », a déclaré la showrunner Michele Fazekas à EW. « C’est comme ça que tout a convergé. »

Tout ce que nous savions auparavant des capacités de Neuman, c’était qu’elle pouvait faire exploser les membres des gens – la tête étant sa cible privilégiée. Fazekas dit que cette extension du personnage ne vient même pas d’Eric Kripke, le showrunner de The Boys, mais plutôt de la salle des scénaristes de Gen V. « La seule chose que Kripke a suggérée était : ‘Ce serait cool si Victoria Neuman pouvait venir parler sur le campus.’ Cela pourrait arriver », note-t-elle à propos de la façon dont les candidats politiques s’expriment souvent dans les universités.

Les autres liens importants tissés entre Gen V et The Boys dans cet épisode incluent la révélation que la famille de Shetty est décédée sur le vol Transoceanic 37, que Le Protecteur (Antony Starr) a laissé s’écraser dans la saison 1 de The Boys et il y a le retour de la figure de proue de The Boys, Grace Mallory (Laila Robins), qui a sa propre réunion privée avec Shetty. En parlant de cette dernière, Fazekas révèle : « Il y avait une version de cette scène dans l’épisode de Tek Knight. Nous avions toujours voulu faire quelque chose avec Shetty et Mallory, et j’adore cette scène. Je pense que toutes ces choses sont sorties de la salle [des scénaristes] à la fin de la journée, et ensuite nous ferons bien sûr des échanges avec Eric. »

À l’approche du final, le campus semble plus instable que jamais. La présence de Neuman a plongé le corps étudiant dans une frénésie fébrile, Sam (Asa Germann) étant lentement séduit par la rhétorique anti-humaine et pro-super. Et Cate (Maddie Phillips), après avoir tué Shetty, est prête à libérer les supers autrefois captifs de la Forêt sur Godolkin.

« Ce que cette scène symbolise pour moi, c’est la colère que tout le monde entend partout et le vitriol », dit Fazekas à propos de cette affaire politique qui a mal tourné. « Il est bien plus facile d’exprimer sa colère que d’être triste ou déprimé. C’est beaucoup plus amusant de crier après quelqu’un que de pleurer à la maison. C’est pourquoi Sam est sensible aux gens comme ça. Pas seulement le fait qu’il est a été littéralement torturé par des humains, donc vous comprenez les choix qu’il fait, mais cela a très bien montré à quel point le discours public n’est que des gens qui se crient dessus parfois. »

Le final de la saison 1 de Gen V sera diffusée sur Prime Video à partir du vendredi 3 novembre.

Source : EW / Crédit ©Prime Video