Superman & Lois saison 2 : Jenna Dewan reprend son rôle de Lucy Lane de Supergirl

Jenna Dewan revient dans l’Arrowverse et reprendra son rôle de Lucy Lane dans Superman & Lois qu’elle a joué dans Supergirl.

C’est une réunion de famille pour les Lane qui s’annonce dans l’Arrowverse. Jenna Dewan qui a joué Lucy Lane, la sœur de Lois dans Supergirl, reprendra son rôle dans la saison 2 de Superman & Lois. Sa présence devrait aider à solidifier un peu plus la connexion avec Supergirl qui est assez faible pour le moment.

Dewan sera présente de manière récurrente dans le rôle de la petite sœur de Lois. Elle a été introduite dans la saison 1 de Supergirl en tant que procureure du JAG et à l’époque, elle était fiancée à James Olsen (Mehcad Brooks). Pour le moment, étant donné que Crisis a changé beaucoup de choses, on ne sait pas si cette backstory sera conservée dans Superman & Lois.

Le retour de Dewan en tant que Lucy aidera probablement à établir plus de continuité entre Superman & Lois et Supergirl, qui se termine le mois prochain. La relation entre les deux séries n’a pas toujours été claire dans la saison 1 car deux personnages qui sont apparus dans Supergirl ont été recastés dans Superman & Lois : Dylan Walsh a remplacé Glenn Morshower en tant que général Sam Lane, le père de Lois et Lucy, et Adam Rayner a remplacé Adrian Pasdar en tant que Morgan Edge.

Kara n’a jamais été mentionnée dans la saison 1 de Superman & Lois, ce qui a laissé pas mal de doute sur les liens de la série avec le reste de l’Arrowverse. Cependant la série a plus ou moins confirmé que cela avait eu lieu sur la même Terre que l’autre série Arrowverse avec une brève apparition de David Ramsey d’Arrow dans le rôle de John Diggle dans l’épisode 12.

Jenna Dewan est récemment apparue dans The Resident, Soundtrack et The Rookie.

Superman & Lois revient courant 2022 sur la CW.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros TV