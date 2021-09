Stargirl saison 2 : La fille de Green Lantern de retour (Photos)

Jennie, la fille de Green Lantern, sera de retour dans l’épisode 10 de la saison 2 de Stargirl.

La semaine prochaine, l’épisode de Stargirl se penchera sur la JSA originale avec des flashbacks. L’épisode verra notamment la présence de John Wesley Shipp qui reprendra son rôle de Jay Garrick, le Flash de la Terre-2 dans l’Arrowverse.

La semaine suivante, Jennie, la fille de Green Lantern qui a été introduite au début de la saison fera son retour. Plusieurs images de l’épisode 10 ont été dévoilées, révélant sa présence.

Toute la saison, Courtney/Stargirl (Brec Bassinger) et la nouvelle Justice Society of America ont été confrontées à une nouvelle menace effrayante, Eclipso (Nick Tarabay), mais ils l’ont fait avec un certain désavantage. Son beau-père Pat Dugan (Luke Wilson) a pris la décision, avec sa mère Barbara (Amy Smart) de ne pas tout dire aux jeunes héros.

Maintenant, il semble que ce que Pat a caché soit révélé dans le « Chapitre 10 » et ils devront se tourner vers un allié surprenant pour obtenir de l’aide. Cet allié devrait être Jennie. Selon le synopsis récemment publié, Pat et Courtney découvrent que Jennie (Ysa Penarejo) pourrait peut-être aider à arrêter Eclipso, mais ils doivent d’abord la trouver.

Comme les fans s’en souviendront peut-être, Jennie a quitté Blue Valley presque aussi rapidement qu’elle est arrivée plus tôt cette saison, poursuivant la recherche de son frère perdu depuis longtemps. Jennie a cependant obtenu des pouvoirs de la Lanterne Verte avant de partir et il est probable que ces pouvoirs en fassent un élément clé du plan contre Eclipso.

Dans l’épisode 10, Courtney est dévastée après avoir découvert un sombre secret que Pat lui a caché. Cependant, lorsqu’ils apprennent que Jennie pourrait les aider dans leur plan pour arrêter Eclipso (Nick Tarabay), ils sont obligés de mettre leurs problèmes de côté alors qu’ils partent en voyage pour la retrouver. Pendant ce temps, Beth (Anjelika Washington) fait une découverte choquante sur The Shade.

Avant le retour de Jennie le 12 octobre, une promo terrifiante pour la semaine prochaine a été dévoilée. Eclipso est clairement en train de faire des dégâts parmi l’équipe en les brisants mentalement les uns après les autres.

Stargirl, c’est le mardi sur la CW.

Stargirl saison 2 – Promo 2×09