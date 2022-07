Better Call Saul saison 6 : Quand apparaitront Walt et Jesse et statues à leur effigie

Vince Gilligan donne un indice sur le moment où Walt et Jesse apparaîtront dans Better Call Saul, alors que des statues à leur effigie ont été dévoilées à Albuquerque.

Avant le lancement de la saison 6 de Better Call Saul, il a été annoncé que Bryan Cranston et Aaron Paul reprendront leur rôle de Walter White et Jesse Pinkman de Breaking Bad. Leur présence n’est donc pas un spoiler, mais ce qu’on ne savait pas, c’est quand ils apparaitront.

Walt et Jesse ne sont pas encore apparus et il ne reste plus que 3 épisodes dans cette saison finale de Better Call Saul. Mais le prochain épisode s’intitule « Breaking Bad », laissant entendre que ce sera enfin le retour de Walt et Jesse.

S’exprimant lors d’une cérémonie vendredi pour le dévoilement des statues de Walt et Jesse au Albuquerque Convention Center – et debout à côté de Bryan Cranston et Aaron Paul – Vince Gilligan a fait une annonce surprise, confirmant essentiellement quel épisode les réintroduira. « Alerte spoiler, tout le monde. Vous l’entendez en premier, personne d’autre ne le sait encore. Lundi prochain (…) vous allez peut-être voir ces deux-là dans le prochain Better Call Saul. »

Bien que leur apparition était inévitable, Peter Gould estime que les scénaristes sont là pour renverser les attentes concernant la façon dont ils seront intégré dans la narration. « J’ai entendu beaucoup de théories sur ce qui va se passer », a-t-il déclaré à EW, « et je suis heureux d’annoncer que je n’ai pas entendu de théorie qui se rapproche assez de la réalité. »

Les scènes de Cranston et Paul ont été filmées en secret, bien que les producteurs aient ensuite décidé de révéler leur apparence. « C’est tellement drôle parce que c’était censé être une grande surprise, un grand secret », a récemment déclaré Paul. « Puis tout d’un coup, ils ont annoncé que nous le faisions, alors pourquoi nous ont-ils gardés en prison ? Sérieusement, ils se sont juste moqués de nous. »

Avant leur retour que leur retour dans le monde de Breaking Bad soit diffusé la semaine prochaine, des statues à l’effigie de Walt et Jesse ont été dévoilées ce vendredi à Albuquerque, la ville où se déroulait la série et où elle était aussi filmée. La révélation est à voir dans la vidéo ci-dessous.

Better Call Saul, c’est le lundi sur AMC et mardi sur Netflix.

Breaking Bad – Statues Walt & Jesse