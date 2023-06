The Boys : La saison 4 pourrait être retardée

Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, admet que la saison 4 de la série de super-héros pourrait être retardée à cause de la grève des scénaristes.

La grève des scénaristes continue d’avoir un énorme impact sur différents projets de films et séries en cours et The Boys pourrait bien être l’un d’entre eux. Publiant sur son compte Twitter personnel, le showrunner et scénariste Eric Kripke a noté qu’il n’avait pas encore de date de sortie solide pour la saison 4 de la série Prime Video, mais cela dépend entièrement de ce qui se passe avec la grève.

« Mise à jour The Boys ! 1) La date de sortie de la saison 4 dépend de la durée de la grève WGA. Pas encore de réponse. Dites aux studios de conclure un accord équitable ! » Kripke a écrit.

Pour adoucir la nouvelle, il a également partagé de nouvelles illustrations de la saison 4 sous la forme d’une boîte de céréales fictive mettant en vedette The Deep (L’Homme-poisson) et un puzzle de recherche de mots sur le thème sous-marin.

#TheBoys update! 1) When #Season4 drops depends on how long the #WGA Strike goes. No answer yet. Tell the studios to make a fair deal!

2) To take that sting off, here’s fun art from S4. We spend hours making ourselves laugh with this stuff & its never even on screen. #TheBoysTV pic.twitter.com/t9nSGmou8Z

— Eric Kripke (@therealKripke) June 28, 2023