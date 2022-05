Stranger Things 4 : Comment Hopper a survécu au final de la saison 3 (Spoilers)

La saison 4 de Stranger Things révèle comment Jim Hopper a survécu au final de la saison 3.

A la fin de saison 3 de Stranger Things, il semblait que Jim Hopper était mort. Evidemment avant le lancement de la saison 4, il a été révélé que le shérif n’était pas mort. La question n’était donc pas « est-il vivant ? » mais « comment a-t-il survécu ? »

Le laboratoire russe secret de Starcourt Mall a explosé dans le final de la saison 3 et le corps de Hopper était introuvable, ce qui a amené tout le monde à croire qu’il avait été anéanti. Mais pas de corps signifie aussi qu’il n’y a pas de confirmation de décès. Sept mois après le final, la série de Netflix a confirmé officiellement que non seulement Hopper (David Harbour) était vivant, mais qu’il était sous la garde des Russes et travaillait dans un camp au Kamtchatka.

Non, Hopper n’a pas été soufflé dans le portail du Monde à l’envers et piégé là-bas, seulement pour être repêché par les Russes. Le deuxième épisode du début de la saison 4 révèle qu’il est tombé sur une plate-forme inférieure. Lorsque Joyce (Winona Ryder) a appuyé sur l’interrupteur qui a provoqué l’explosion, Hopper a sauté de la plate-forme pour éviter d’être englouti par les flammes. Au lieu de tomber vers sa mort, il y avait une autre plate-forme sous lui.

La chute a assommé Hopper et au moment où il a remonté l’échelle – oui, il y avait une échelle menant à cette plate-forme inférieure. Quelqu’un aurait dû regarder ! — Des agents russes étaient là pour l’accueillir.

Au début, ils ont torturé Hopper pour savoir pourquoi il était là et qui étaient ses amis, mais il n’a pas cédé. Réalisant qu’il avait survécu à toutes leurs techniques, les Russes déterminent qu’il est assez fort pour aider leur patrie et l’expédient effectuer des travaux manuels au Kamtchatka.

Les 7 premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things sont disponibles sur Netflix. Les deux derniers seront disponibles le 1er juillet prochain.

Crédit ©Netflix