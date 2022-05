Fear the Walking Dead saison 7: Alycia Debnam-Carey quitte la série (spoilers)

Alycia Debnam-Carey quitte la série Fear the Walking Dead après saison 7. Spoilers.

Fear the Walking Dead perd un autre membre de son casting original. Après 7 saisons, Alycia Debnam-Carey a dit au revoir à la série d’AMC dans l’épisode de cette semaine intitulé « Amina ». Debnam-Carey, qui jouait Alicia Clark, faisait partie du casting depuis le début de la série. Son départ fait suite à l’annonce de son casting dans la prochaine série Hulu Saint X qui a été annoncée plus tôt ce mois-ci.

Alicia a vraiment traversé des moments difficiles et émouvants lors de sa dernière apparition alors qu’elle luttait contre une transformation en zombie. L’attraction de l’autre côté était intense mais avec l’aide d’une mystérieuse petite fille – qui s’avère être elle-même plus jeune via son subconscient – Alica survit à la fièvre. Cela laisse ainsi une porte ouverte pour un retour dans le futur, mais pour le moment, il est temps pour l’actrice de passer à autre chose.

Sur les réseaux sociaux, Debnam-Carey a confirmé son départ : « Ce soir marque la fin d’un voyage extraordinaire et qui a changé ma vie de jouer Alicia Clark », a écrit Debnam-Carey, expliquant sa décision.

« J’avais 21 ans quand nous avons commencé ce voyage fou mais maintenant à 28 ans, après 7 ans et 100 épisodes, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer à autre chose en tant qu’actrice et en tant que personne, » écrit-elle.

Elle souhaite poursuivre d’autres opportunité : « Comme c’est la nature de nos emplois, j’avais besoin de rechercher de nouveaux défis, de nouvelles opportunités et de me tailler un nouveau chapitre. J’ai eu tellement de chance de faire partie de quelque chose d’aussi génial pendant si longtemps, mais j’espère que vous pourrez comprendre et respecter mon choix de me développer et de grandir davantage. Je ne serais pas ici sans vous tous et je suis tellement reconnaissante », a-t-elle écrit.

Debnam-Carey a joué la survivante de l’apocalypse zombie Alicia Clark depuis l’épisode pilote du spin-off de The Walking Dead en 2015. Plus tôt ce mois-ci, Debnam-Carey a été choisie pour le rôle principal de la prochaine série Hulu Saint X, qui devrait se tourner en République dominicaine.

Fear the Walking Dead déplace la production à Savannah, en Géorgie, pour la saison 8, avec une distribution d’ensemble qui comprend les habitués de la série Morgan Jones (Lennie James), Madison Clark (Kim Dickens) et Victor Strand (Colman Domingo).

Fear the Walking Dead est disponible le lundi en US+24 sur MyCanal.

Source : Deadline / Crédit ©AMC