WandaVision : Paul Bettany revient pour une nouvelle série Disney+ centrée sur Vision

Une série sur Vision, spin-off de WandaVision, est en préparation chez Marvel Studios et Disney+ avec le retour de Paul Bettany.

WandaVision continue de faire des petits. Après Agatha, c’est au tour de Vision d’avoir sa série spin-off à lui. Intitulée Vision Quest, la série potentielle, qui devrait entrer en écriture la semaine prochaine, portera sur Vision (Bettany) qui essayera de retrouver sa mémoire et son humanité, selon Deadline.

Alors que l’accent est mis sur Vision, il y a une possibilité pour Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) d’apparaître, ce qui aurait du sens étant donné à quel point les histoires des deux personnages sont interconnectées dans le MCU. Après tout, elle est l’autre moitié de WandaVision.

Comme avec l’autre spin-off de WandaVision, la série Agatha: House of Harkness portée par Kathryn Hahn, Vision Quest est supervisée par la créatrice, scénariste et productrice exécutive de WandaVision, Jac Schaeffer.

Toujours selon Deadline, la série est officieusement appelé le projet « White Vision » en référence à la version la plus récente du personnage vue à l’écran. Introduit à la fin de l’épisode 8 de WandaVision, White Vision a été créé par S.W.O.R.D. en reconstruisant et en réactivant le corps de Vision et envoyé en mission pour détruire Wanda et sa version de Vision « ressuscité ».

Les deux Visions ont eu une confrontation épique dans le dernier épisode de WandaVision. Vision a scanné les souvenirs de White Vision, qui parcourt tous les moments du vrai Vision dans le MCU jusqu’à ce que Thanos le détruise. Dans un moment de clarté, White Vision a déclaré : « Je suis Vision », s’est envolé vers le ciel et a disparu, mettant en place la série spin-off potentielle.

L’an dernier, Paul Bettany a confié à Deadline qu’un retour pour lui était toujours possible : « Avec Marvel, on ne sait jamais si on a terminé ou non. Donc je ne veux pas encore dire que c’est la fin, » disait-il à propos de WandaVison. « Faire cette série fut l’une des expériences de ma vie les plus créatives, joyeuses et libres. Le voir adopté par le public de cette façon était tellement merveilleux. »

En attendant d’avoir plus de détails sur Vision Quest, WandaVision est à (re)voir sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+