Hawkeye : Nouvelle bande-annonce à l’esprit festif

Découvrez une nouvelle bande-annonce pour la série Hawkeye avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld.

Une nouvelle bande-annonce pour la série Hawkeye a été dévoilée par Marvel et tente de mettre le public dans une ambiance festive pour les fêtes de fin d’années qui arrivent à grands pas.

Cette bande-annonce braque les projecteurs sur Kate Bishop incarnée par Hailee Steinfeld, montrant l’optimisme contagieux que possède son personnage et s’ouvrant sur une voix off de Kate s’exclamant son enthousiasme à travailler avec un Avenger.

Kate est probablement sur la voie des Young Avengers, que ce soit sous la forme d’un long métrage ou d’une série Disney + – sans parler d’hériter potentiellement du rôle de Hawkeye de Clint, qui est prêt à prendre sa retraite avec sa famille.

Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec le l’aide de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

La distribution comprend également Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez.

Composée de 6 épisodes, Hawkeye est supervisée à l’écriture par Rhys Thomas et est réalisée par le duo Bert et Bertie.

Hawkeye arrivera le 24 novembre sur Disney+ avec deux épisodes puis a plateforme proposera ensuite un épisode par semaine.

Hawkeye – Trailer



Crédit ©Marvel/Disney+