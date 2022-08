Better Call Saul : Vince Gilligan explique comment le spin-off de Breaking Bad est né

Vince Gilligan, le co-créateur de Better Call Saul, explique comment le spin-off de Breaking Bad est né.

Better Call Saul est maintenant terminé après six saisons, mais comment tout a commencé ? Bien sûr, nous savons tous que la série est un spin-off de la série à succès Breaking Bad, créée par Vince Gilligan. Gilligan, qui a également co-créé Better Call Saul avec Peter Gould, a parlé des deux séries dans une nouvelle interview pour The Rich Eisen Show. Au cours de la conversation, Gilligan a expliqué comment Better Call Saul était né.

Comme l’explique Gilligan, l’idée du spin-off est d’abord apparue comme une blague très peu de temps après que Bob Odenkirk a fait ses débuts en tant que Saul Goodman dans la deuxième saison de Breaking Bad. Odenkirk s’en sortait si bien avec le personnage, qu’un membre de l’équipe a fait une remarque en plaisantant à propos d’un « spin-off de Saul Goodman », et alors que tout le monde en riait à l’époque, le concept a toujours trouvé un écho chez Gilligan et Gould.

« La blague a en quelque sorte planté une graine dans nos têtes, et nous avons pensé, vous savez, que ce serait amusant de faire un spin-off. (…) C’est en quelque sorte né du désir naturel de garder l’équipe soudée et de penser que le personnage de Bob est juste amusant à écrire, tout simplement amusant. »

Alors que Breaking Bad se rapprochait de sa fin, Gilligan et Gould n’ont fait que gagner en confiance pour faire leur série dérivée Better Call Saul. Le seul problème était qu’ils ne savaient pas trop quoi en faire au-delà du fait que la série se concentre sur Saul Goodman.

Gilligan raconte comment la série a d’abord été envisagée comme une série comique d’une demi-heure qui ferait la lumière sur des criminels loufoques qui recherchent les services de Saul dans son cabinet d’avocat. Il y aurait même pu y avoir des comiques connus pour jouer certains de ces personnages.

« Il y avait une série… Dr Katz, c’était animé, c’était une série vraiment drôle. En gros, des comiques qui venaient parler à un psychiatre de leurs problèmes. On pensait à faire quelque chose dérivé de cette excellente série, on se disait , ‘Pourquoi est-ce que les gens ne viendraient pas dans le bureau emblématique de Saul Goodman ?’ Et nous pourrions obtenir un tas d’humoristes. Nous pourrions faire venir tous ces gens formidables avec leurs problèmes juridiques. Peter et moi en avons parlé pendant une semaine ou deux. »

Pour le moment, Better Call Saul a mis un terme cet univers de Breaking Bad à l’écran. Gilligan a envie de faire autre chose et travaille actuellement sur un nouveau projet. Mais si les choses tourne mal, qui sait, il reviendra peut-être à l’univers BB/Saul : « J’ai envie d’essayer quelque chose de nouveau. Je dois me prouver que je sais faire autre chose… Ne jamais dire jamais. Je n’ai pas, pas une once de plan, pour faire quoi que ce soit d’autre avec ce monde en ce moment… Mais, si je me plante avec cette nouvelle série… ».

Les intégrales de Breaking Bad et Better Call Saul sont disponibles sur Netflix.

Source : The Rich Eisen Show / Crédit ©AMC