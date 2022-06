Les Anneaux de Pouvoir : Nouvelles images de la préquelle du Seigneur des Anneaux

Nouvelles images pour Les Anneaux de Pouvoir, la série préquelle du Seigneur des Anneaux.

Alors que la série Les Anneaux de Pouvoir arrive à la fin de l’été, de nouvelles images ont été mises en ligne par Fandom sur leur compte Instagram. Ces nouvelles images dévoilent Celebrimdor (Charles Edwards), l’elfe royal responsable de la fabrication des trois anneaux elfiques et qui doit les garder hors de la portée de Sauron.

Sur la première image, il semble que Celebrimdor se trouve face à Sauron, tandis que sur la seconde image, il est en compagnie d’Elrond.

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, Amazon Prime Video ne s’arrêtera pas là puisque la série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Crédit © Amazon Prime Video