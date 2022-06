Harley Quinn saison 3 : Sexe, sang et James Gunn dans le trailer !

Découvrez le trailer déjanté de la saison 3 de Harley Quinn qui s’annonce riche en délire.

Plus de deux ans après sa saison 2, la série animée Harley Quinn sera de retour cet été. Une première bande-annonce complètement déjantée a été dévoilée par HBO Max et elle promet du sang, du sexe mais aussi de la romance avec la relation d’Ivy et Harley qui est désormais officielle.

La saison 2 de Harley Quinn s’est terminée sur une note d’espoir, avec la protagoniste titulaire (Kaley Cuoco) et sa meilleure amie Poison Ivy (Lake Bell) sur un nuage. Les deux jeunes femmes s’étaient finalement révélé leurs sentiments amoureux l’une pour l’autre et la saison 3 promet de continuer à explorer leur relation. Mais cela reste Harley Quinn et la série DC devrait continuer à être complètement irrévérencieuse comme le montre la bande-annonce.

Depuis la dernière fois que nous les avons vues, Harley et Ivy sont parties dans une tournée mondiale « Eat, Bang, Kill » (Manger, Baiser, Tuer). Le couple retourne à Gotham City pour retrouver leurs vieux copains Clayface (Alan Tudyk) et King Shark (Ron Funches) emprisonnés et qui ont l’air en mauvais état.

Harley et Ivy ne sont pas les seuls à penser au sexe. La bande-annonce de la saison 3 présente une brève scène de Batman et Catwoman dans un moment intime et Swamp Thing passe aussi du bon temps avec sa femme humaine Abigail.

De plus, le réalisateur James Gunn se présente dans son propre rôle et s’assoit dans une chaise vibrante en Clayface. Bien que Gunn ait fait sa percée en réalisant les films des Gardiens de la Galaxie dans l’univers cinématographique Marvel, il a récemment joué un rôle important dans les films et séries de DC avec The Suicide Squad et Peacemaker. Sa présence ici est donc un clin d’œil amusant.

Les trois premiers épisodes de la saison 3 de Harley Quinn seront diffusés sur HBO Max le 28 juillet, suivis d’un autre épisode chaque semaine jusqu’au 15 septembre. En France, la saison arrivera prochainement sur Toonami

Harley Quinn saison 3 – Trailer