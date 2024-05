Liaison : La série Apple TV+ avec Vincent Cassel et Eva Green sur TF1

Diffusion en seconde fenêtre pour la série d’espionnage Liaison d’Apple TV+ avec Vincent Cassel et Eva Green sur TF1.

TF1 a acquis les droits de diffusion en seconde fenêtre de la série franco-britannique Liaison, après avoir signé un accord avec AppleTV+, négocié par Newen Connect, filiale du groupe TF1.

Produit par Ringside Studio, soutenu par Newen Studios au Royaume-Uni, et Leonis Productions en France, le thriller suit deux agents (joués par Vincent Cassel et Eva Green) et anciens amants, qui doivent travailler ensemble dans une ère post-Brexit pour contrer de violentes cyberattaques internationale qui menacent le Royaume-Uni, tout en affrontant les secrets explosifs enfouis de leur relation passée.

Dans un contexte international incluant Londres, Paris, Bruxelles et la Syrie, Liaison explore comment les erreurs du passé ont le potentiel de détruire l’avenir.

« Liaison a trouvé un foyer parfait en France sur TF1, qui a une réputation bien méritée pour acquérir les meilleurs programmes des studios américains. Des séries comme SWAT de CBS et Will Trent d’ABC attirent de grandes audiences (presque quatre millions de téléspectateurs pour Will Trent, y compris le replay sur sept jours) et nous sommes convaincus que ‘Liaison’ en attirera encore plus pour sa première diffusion en linéaire », a déclaré Rodolphe Buet, Président Directeur Général de Newen Connect.

Peter Mullan (Ozark, Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux du Pouvoir), Gerard Lanvin (Le Goût des Autres), Daniel Francis (Small Axe), Laetitia Eido (Fauda), Bukky Bakray (Rocks) et Thierry Fremont (Dans la Tête du Tueur) sont également à l’affiche.

Liaison a été écrit et créé par Virginie Brac (Spiral de Canal+ ; Cannabis d’Arte ; Insoupçonnable de TF1) et réalisé par Stephen Hopkins, lauréat d’un Emmy Award (24, House of Lies, The Fugitive).

Liaison – Bande-annonce