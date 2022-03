Stargirl saison 3 : La série trouve son Obsidian, le fils de Green Lantern

La série Stargirl caste Tim Gabriel dans le rôle d’Obsidian, le fils de Green Lantern.

Le fils de Green Lantern va enfin faire son apparition dans la saison 3 de Stargirl. Tim Gabriel jouera le rôle de Todd Rice alias Obsidian, le fils d’Alan Scott, le Green Lantern de l’Age d’or. Il rejoint ainsi Ysa Penarejo qui incarne sa sœur jumelle Jennie-Lynn Hayden/Jade et qui a fait ses débuts dans la série dans la saison 2.

Les fans de Stargirl ont déjà entendu le nom de Todd mentionné tout au long de la saison 2, alors que Jennie était en mission pour retrouver son frère perdu depuis longtemps. Mais la saison 3 sera la première fois qu’il apparaîtra à l’écran.

Tout comme dans les comics, Todd est un personnage LGBTQ et exerce « des capacités d’ombre étranges et incontrôlables ». Il vit dans la rue et cherche sa sœur, mais il tombe entre les mains de l’Institut Helix et du mystérieux M. Bones (Keith David) qui sont déterminés à comprendre les pouvoirs de Todd. Ils se sont révélés dans les derniers instants du final de la saison 2, teasant leur arrivée imminente à Blue Valley.

Tim Gabriel est surtout connu pour ses apparitions dans les séries télévisées Better Things, S.W.A.T. et Why Women Kill. Il sera prochainement dans le film d’horreur indépendant The Death That Awaits ainsi que dans le thriller indépendant Tomorrow.

La date de lancement de la saison 3 de Stargirl n’a pas encore été annoncée, mais la série devrait revenir cet été sur la CW.

Source : EW / Crédit ©DR