The Flash : Grant Gustin vers une saison 9 qui pourrait être la dernière

Une saison 9 de The Flash pourrait bien arriver alors que Grant Gustin est sur le point de renouveler son contrat pour un an de plus.

La série vétéran de l’Arrowverse The Flash pourrait bien revenir pour une saison 9 et ainsi marquer un record. Selon Deadline, la star Grant Gustin est sur le point de finaliser son contrat ce qui consoliderait un retour de la série.

Toujours selon Deadline, Gustin aurait accepté de signer pour un an supplémentaire alors qu’une offre pluriannuelle était sur la table. Selon des sources, le nouveau contrat s’accompagne d’une augmentation considérable pour l’acteur dont le salaire serait supérieur à 200 000 dollars par épisode. Le site américain dit aussi que Gustin a plafonné son implication à 15 épisodes la saison prochaine.

Avec Gustin à bord, The Flash devrait être renouvelée pour la saison 9 par la CW et devenir la série de Arrowverse la plus longue, éclipsant Arrow, qui a mis fin à sa course après huit saisons en 2020. Ce pourrait être toute fois être le dernier chapitre de The Flash.

En raison du grand héritage de The Flash, la décision devait être prise avant que la série n’ait terminé la production de la saison 8 pour lui donner un final approprié si Gustin choisissait de passer à autre chose.

La saison 8 de The Flash est actuellement en pause et reviendra le 9 mars prochain sur la CW. On attend l’annonce de renouvellement.

Source : Deadline / Crédit ©CW