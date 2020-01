Arrow saison 8 : Un épisode ultime émouvant et satisfaisant (spoilers)

Retour le final émouvant de la série Arrow qui fait un dernier adieu à Oliver Queen mais ouvre aussi plein de possibilités pour l’avenir et l’Arrowverse. Spoilers.

Arrow a tiré sa dernière flèche. La série par qui tout a commencé s’est terminée cette semaine sur la CW. Après 8 saisons, Arrow, c’est fini mais son héritage continue de vivre à travers d’autres séries qui portent le flambeau d’Oliver Queen. Mais avant de faire ses adieux, la série offre une dernière mission à la Team Arrow : retrouver William qui a été kidnappé…encore une fois.

Le final, intitulé Fadeout, montre un monde post-crise. Un monde reconstruit grâce au sacrifice d’Oliver dans le crossover Crisis on Infinite Earths, qui est devenu Spectre. Le Green Arrow original est mort mais son sacrifice n’aura pas été en vain. Il a rebooté l’univers et ressuscité quelques personnes qui étaient chères à son cœur, leur donnant une seconde chance à la vie.

Des retours marquants

Dans ce dernier épisode, on découvre qu’Oliver a sauvé sa mère Moira, son meilleur ami Tommy, sa sœur Emiko et même Quentin Lance. Mais Robert Queen et Laurel Lance 1 ne sont pas de retour parce que leurs morts font partie de la quintessence d‘Oliver. Si Robert ne meurt pas après le naufrage du Gambit, Oliver ne devient pas Green Arrow. La mort de son père a tout déclenché. Quant à Laurel, sa mort a aussi forgé la personne qu’il est devenu.

Cependant, on ne peut pas aussi nier l’impact que la mort de Tommy a eu sur Oliver. Cela lui a fait repenser beaucoup de choses sur la manière dont il opérait en tant que justicier. Pourtant, il est revenu et pas Laurel. On apprend tout de même que dans cette nouvelle version de l’histoire, Laurel-1 et Tommy étaient mariés. Ils ont ainsi eu le temps d’être heureux.

Avec la présence de Laurel-2, les scénaristes ne voulaient peut-être pas effacer son importance dans l’histoire. On ne peut pas nier que Laurel-2 a aidé Oliver à comprendre que la rédemption était possible, c’est peut-être pour ça qu’elle est encore là. Elle a joué son rôle et si la série Green Arrow and The Canaries est commandée, elle continuera de jouer sa part. Espérons ainsi que cette théorie sur elle ne se confirme pas.

Reset

Tout au long de l’épisode, on découvre ainsi ce qui a changé à travers des flashbacks mais aussi dans le présent. Les flashbacks permettent non seulement de voir certains changements mais surtout d’inclure Oliver parce qu’il est mort. Et puis d’une manière inattendue, le final reprend brièvement le format de l’épisode 150 qui était en forme de documentaire. Cette fois-ci, le docu est une sorte de mémorial pour Oliver. On ne va pas mentir, faire revenir ce format est assez étrange, ce n’est pas forcément ce à quoi on s’attendait mais cela aide à remettre certaines choses en place et expliquer ce qui s’est passé.

Ce final a également offert pleins de moments touchants avec la rencontre de Felicity et Mia dans le présent. L’émotion de Felicity, qui réalise que sa fille est une héroïne comme son père, fait plaisir à voir. Elle est submergée par une grande fierté et elle sait que sa fille est sur la bonne voie. Autre moment de joie, les fiançailles de Roy et Thea. Certes, la demande en mariage est un peu rapide, mais ils méritent enfin d’être heureux après tout ce qu’ils ont vécu.

Ce final n’est pas forcément ce qu’on espérait mais il réussit un tour de force parce qu’il a beaucoup de choses à jongler pour satisfaire tout le monde et donner à chacun son moment. Par miracle, la mission est accomplie, la série réussit son pari. On est aussi content de revoir plusieurs visages. Barry Allen, Kara Danvers, Anatoly, Nyssa et Talia Al Ghul, Sara Lance, Rory (Ragman) ou encore Curtis étaient là pour les funérailles d’Oliver, pour lui dire au revoir une dernière fois. Et on soulignera également que cet épisode contient une scène de combat assez exceptionnelle. James Bamford, le réalisateur du final, qui est aussi coordinateur de cascades, a fait un très beau travail.

Un futur brillant pour tout le monde

Le discours de Diggle à l’enterrement a vraiment solidifié les choses. Il rend un bel hommage à celui qu’il considère comme son frère. Diggle est la première personne avec qui Oliver à partager son secret. Oliver a commencé son parcours de justicier tout seul, sans jamais penser qu’il aurait une équipe sur laquelle il puisse compter un jour.

Diggle est le premier membre de la Team Arrow, celui qui a montré à Oliver qu’il pouvait compter sur d’autres personnes, qu’il n’avait pas à faire ça tout seul. C’est la première épaule sur laquelle il s’est penché, Diggle est le sens moral de la série. Il est donc normal que ce soit lui qui s’exprime parce qu’il capture exactement ce qu’Oliver a fait ces 8 dernières années.

C’est la fin d’une ère mais c’est aussi le début d’une nouvelle avec tout un tas de possibilités qui s’ouvrent. Verra-t-on Diggle devenir enfin Green Lantern ? L’épisode pointe clairement dans cette direction à la fin. Evidemment, la série Arrow est terminée mais Diggle et Lyla partent vivre à Metropolis ce qui ouvre la porte pour une apparition dans la série Superman & Lois. Une météorite tombe juste devant chez lui et il découvre une boite avec un objet vert brillant à l’intérieur. Cela confirme la théorie sur Diggle qui était destiné à devenir Green Lantern.

Happy ending

C’est un happy ending pour la série qui offre une véritable fin, un énorme chapitre se ferme. La dernière scène revient sur le moment où Felicity entrait dans une autre dimension en 2040, là où nous l’avions laissé dans le final de la saison 7. De l’autre côté du portail, elle se retrouve dans le bureau de Moira Queen à Queen Consolidate. On découvre qu’elle part bien rejoindre Oliver dans l’au-delà. C’est une sorte de dimension du paradis et Oliver a choisi cet endroit parce que c’est là où Oliver a posé les yeux sur Felicity pour la première fois. Oliver est en paix, l’amour de sa vie est avec lui et ils peuvent enfin se reposer tout les deux. Ils avaient dit qu’ils finiraient par se retrouver quoi qu’il advienne, c’est le cas. C’est une fin parfaite pour le couple et pour la série.

Stephen Amell a clairement évolué en tant qu’acteur tout au long de la série. Quand on revoit les premiers épisodes, on réalise que ce n’était pas forcément gagné dès le départ. La série avait du potentiel mais on était loin d’imaginer qu’elle donnerait naissance à un tel univers aussi vaste. Arrow n’a pas toujours était à son top, certaines saisons sont bien en dessous mais la série a prouvé mainte fois qu’elle était forte et on ne peut pas nier son rôle de pionnière.

La série Arrow a construit un univers tout entier. C’est la fondation d’une énorme bâtisse qui tient fermement debout et qui n’a pas fini de s’agrandir. The Flash, Supergirl, Batwoman, Black Lightning, Legends of Tomorrow mais aussi Titans, Doom Patrol ou encore Stargirl qui arrive bientôt, n’existeraient probablement pas sans Arrow. La série a ouvert la voie pour les autres et elle s’en va l’esprit reposé.

Au revoir Oliver Queen, au revoir Arrow. A dans une autre vie…

Le final sera disponible en France sur Netflix, le 11 février prochain.

Crédit ©CW