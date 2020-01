Arrow saison 8 : Le final en dira plus sur Diggle et Green Lantern

Le final de la série Arrow devrait donner des réponses sur Diggle et son lien avec Green Lantern.

Le final de la série Arrow sera diffusé dans quelques jours. Les fans s’apprêtent ainsi à dire au revoir pour de bon. Mais avant que la série ne s’arrête, le public aura un dernier clin d’œil à propos de Green Lantern.

Dans la dernière partie du crossover Crisis on Infinite Earths, on a pu avoir un aperçu de Oa, foyer de Green Lantern Corps. Depuis un moment déjà, la série n’a cessé de laisser des indices sur la possibilité que John Diggle soit un des Green Lantern.

Dans Elseworld, le Flash de la Terre-90 a demandé John pourquoi il ne portait pas sa bague. Il faisait référence à la bague de Green Lantern Corps. Cela signifie clairement que le Diggle de la Terre-9 est Green Lantern. Et puis dans l’épisode Spartan de la saison 7, il est révélé que le beau-père de John s’appelle Roy Stewart. Evidemment, John Stewart est le nom d’un des personnages connu comme étant Green Lantern dans les comics.

L’an dernier, David Ramsey, qui incarne Diggle, a teasé quelque chose avec Green Lantern pour la fin de la série : « Nous devons découvrir ce qui se passe avec Green Lantern. Nous l’avons teasé depuis trop longtemps, nous devons donc mettre le doigt là-dessus. »

Plus récemment, Ramsey s’est ouvert à ce sujet et confirme qu’il y aura quelque chose à ce sujet dans le final : « Sans aucun doute. Vous allez absolument obtenir des réponses. Et des réponses bien méritées. Nous en parlons depuis des années, et je pense que tout le monde, d’ici la fin de la série, sera très content. »

Une nouvelle série sur Green Lantern Corps est actuellement en préparation pour HBO Max. Elle est produite par Greg Berlanti qui a co-écrit le film de 2011, mais qui se trouve surtout être l’architecte derrière l’Arrowverse. Il est ainsi possible qu’il ait des plans pour lui.

Est-ce que Diggle fera partie de la nouvelle série ? La question est légitime parce que Ramsey semble très enthousiaste à l’idée de cette nouvelle série : « J’en ai parlé à Greg et ils ont un excellent plan. Cela semble fantastique », a-t-il déclaré à TVLine.

« Les gens se battent pour voir cet univers, pour voir ce corps militaire venir en action, et je suis parmi les gens qui sont tellement excités. C’est génial pour la télévision », a-t-il dit avec enthousiasme. « Je veux dire, les gens vont être vraiment ravis de cette série. »

On attend de voir si Diggle deviendra Green Lantern dans le final de Arrow et s’il fera partie de la nouvelle série de HBO Max.

Arrow se termine ce 28 janvier sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW