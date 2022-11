Mercredi : La saison 2 devrait encore plus explorer la famille Addams

Selon le co-showrunner, la saison 2 de Mercredi pourrait inclure davantage le reste de la famille Addams si la série est renouvelée.

La série Mercredi est une nouvelle version de La Famille Addams, la bande dessinée classique créée par Charles Addams. La série Netflix se concentre sur le personnage titulaire joué par Jenna Ortega et sa famille n’apparait que de manière parsemée tout au long de la saison 1.

Cependant, le co-showrunner Miles Millar dit que la famille de Mercredi, qui comprend notamment Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia et Luis Guzmán en tant que Gomez, pourrait être davantage présente dans une deuxième saison.

« Nous avions l’impression de toucher la surface avec ces personnages et les acteurs sont tellement incroyables dans ces rôles », a déclaré Millar dans une interview à TVLine. « Catherine est, je pense, une Morticia emblématique. La relation entre Mercredi et Morticia est également essentielle à la série, et l’idée que Mercredi essaie de tracer sa propre voie en dehors de la famille est importante. »

Bien que Mercredi n’ait pas encore été officiellement renouvelée par Netflix pour une nouvelle saison, Millar dit qu’ils « veulent définitivement présenter la famille comme nous l’avons fait cette saison dans quelques épisodes si nous devions obtenir une deuxième saison ».

Jenna Ortega succède à Christina Ricci dans le rôle emblématique de Mercredi et Ricci est également dans la série dans le rôle de Mme Thornhill. Même si Ortega aurait pu demander des conseils à Ricci, elle a décidé de ne pas le faire parce qu’elle ne voulait pas la copier.

« Je pense que quand elle était sur le plateau, aucune de nous n‘a parlé de Mercredi une seule fois », a déclaré Ortega à MTV News. « Je ne pense pas qu’elle voulait entraver ma performance et avoir l’impression d’être étouffante. Et puis je ne voulais pas reprendre quelque chose qu’elle avait fait il y a 30 ans, d’une part, pour mon propre bénéfice, mais deuxièmement, je ne voulais pas la copier. Et je ne voulais pas trop lui ressembler. »

Tous les épisodes de la saison 1 de Mercredi sont désormais disponibles sur Netflix.

Sources : TVLine, MTV News / Crédit ©Netflix