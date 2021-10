Legends of Tomorrow saison 7 : Un méchant fait son retour dans l’épisode 100 (Spoilers)

Un méchant passé fait son retour dans l’épisode 100 de Legends of Tomorrow. Spoilers et promo.

Legends of Tomorrow vient de diffuser son 100e épisode, un épisode fun et plein d’émotion avec les retours d’anciennes Légendes, réalisé par Caity Lotz. Evidemment, tout le monde n’était pas de retour (Amaya nous manque et Rory n’était pas là non plus…enfin si mais pas vraiment), mais ce fut un plaisir de revoir Wentworth Miller (Leonard Snart/Captain Cold), Arthur Darvill (Rip Hunter), Victor Garber (Dr. Martin Stein/Firestorm), Franz Drameh (Jax/Firestorm), Courtney Ford (Nora Darhk) et Brandon Routh (Ray Palmer/the Atom). Oh et Falk Hentschel (Hawkman) alias « Big Bird », comme l’appel Snart, était aussi là !

On ne va pas mentir, on s’attendait à un épisode un peu plus épique, mais la série a décidé de porter les fans dans l’esprit de Gideon qui est vraiment le cœur de la série, ce qui est ironique sachant que c’est un ordinateur. Mais c’était un bel épisode, c’était très nostalgique, surtout si on est fan depuis la première heure, même quand la série était encore en train de trouver ses marques. L’époque Vandal Savage n’est pas sa plus glorieuse, mais c’est par là que tout à commencer.

Dans l’esprit de Gideon

Dans cet épisode, Gideon, qui est désormais sous forme humaine, est submergée et s’effondre. Pour la remettre sur pied, Astra et Spooner plongent dans son esprit afin de l’aider à se souvenir des Légendes parce qu’un virus s’est infiltrer et tente de les effacer de sa mémoire et effacer son humanité.

À l’intérieur, les nouvelles recrues de l’équipe sont témoins de moments inédits des saisons précédentes de la série et rencontrent les anciens. Elles sont notamment accueillies par Jax qui était le mécanicien du Waverider et dans l’esprit de Gideon, il est celui qui l’aide à préserver sa mémoire. Petite note amusante, parce que nous sommes dans l’esprit de Gideon, Jax a un accent britannique, ce qui est le véritable accent de Franz Drameh.

Cet épisode a vraiment permis de montrer le côté humain de Gideon, faisant d’elle une part intégrante de l’équipe, elle est autant une Légendes que les autres. L’épisode a révélé que Rip Hunter a programmé Gideon pour qu’elle protège les Légendes et apprenne d’eux tout en protégeant l’Histoire. Sans ça, Gideon ne serait qu’une Intelligence Artificielle sans la personnalité qu’on connait et qu’on aime tous.

Bishop de retour

La fin de l’épisode intrigue énormément. Bishop est de retour. Il a en quelque sorte retrouvé ses souvenirs, bien que les Légendes ait effacé sa mémoire avec leur zapette. Il a réinitialisé Gideon à ses paramètres d’origine et prévoit ensuite d’utiliser la Gideon récemment rebootée pour se venger des Legends pour l’avoir kidnappé.

Il est bien possible qu’il ne réussisse pas, étant donné que les méchants ne gagnent jamais, mais on attend de le voir essayer. Cependant, est-ce que faire revenir Bishop aussi tôt après l’avoir vaincu la saison dernière est une bonne idée ? Espérons qu’il ne reste pas trop longtemps et que les Légendes – qui sont toujours coincées en 1925 – retrouvent vite le Waverider et repartent dans leurs aventures spatio-temporelles.

La semaine prochaine, lorsque les Legends arrivent à Chicago, elles tombent sur un bar clandestin qui s’adresse à une foule diversifiée, mais leur présence énerve la mafia qui en représailles, met le feu au club. Voulant arranger les choses, Zari exige qu’ils aident à réparer le club en organisant une fête, avec une performance spéciale des Bullet Blondes, pour aider à collecter des fonds pour le reconstruire.

Au même moment, Astra, Spooner et Gideon sont également à Chicago et se sentent obligées d’aider une musicienne à rompre les liens avec la mafia, tout en essayant de rejoindre les autres Légendes. Pendant ce temps, Gary souligne quelque chose que Nate n’a jamais réalisé à propos de ses anciennes relations.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×04