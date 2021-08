Moon Knight : Mark Ruffalo aperçu non loin du tournage ! (Photos)

Un Avenger original a été vu non loin du tournage de Moon Knight, fait-il partie de la série ?

Hulk fait-il partie de la série Moon Knight ? Son interprète, Mark Ruffalo, a été vu non loin du lieu de tournage de la série qui se déroule actuellement. Cela se fait donc poser des questions sur la présence de Bruce Banner dans la prochaine série Marvel de Disney+.

Des photos d’Oscar Isaac – la star de la série – et Mark Ruffalo ont été prises par une fan devant le même hôtel à Budapest. Elles ont été postées à moins d’une heure d’intervalle sur Instagram et la personne à leur côté est habillée de la même façon.

Il est possible que ce ne soit qu’une visite de courtoisie de la part de Rufallo, mais en ces temps de covid, les restrictions sont bien trop strictes pour avoir ce genre de visites. C’est aussi peut-être une coïncidence, mais ce serait une sacrée coïncidence.

Pics of Oscar Isaac and Mark Ruffalo, in front of the same hotel in Budapest, were posted within an hour of each other on Instagram. Hmm, makes me wonder if Bruce Banner might just make an appearance in MOON KNIGHT… 🤔

📷: @dora_magyari (Instagram) pic.twitter.com/fO69yO6lPJ

— L’uomo accattivante (@uomoaccattivant) August 27, 2021