Netflix annonce une nouvelle série animée issue de l’univers Jurassic World, La Colo du Crétacé

Les amateurs de dinosaures et autres dérivés de la franchise Jurassic Park vont être ravis ! L’univers de Jurassic World s’étend encore plus avec une nouvelle série animé à la rentrée sur Netflix.

Une série animée intitulée Jurassic World : La Colo du Crétacé qui visiblement fais bien parti du canon des franchises éponymes puisqu’on y entend le thème mythique composé par John Williams.

Calée sur la chronologie du blockbuster Jurassic World, la série Jurassic World : La Colo du Crétacé raconte l’histoire de six ados prisonniers d’un nouveau camp d’aventure à l’autre extrémité d’Isla Nublar. Lorsque les événements du film se déroulent et que les dinosaures envahissent l’île, les jeunes réalisent qu’ils ne pourront compter que sur eux-mêmes et sur leurs compagnons d’infortune pour leur survie. Totalement isolés du monde extérieur, les six ados apprennent à se connaître les uns les autres et à se serrer les coudes pour survivre aux dangers extérieurs et découvrir des secrets si profondément enfouis qu’ils menacent le monde lui-même.

La saison 1 Jurassic World : La Colo du Crétacé sera disponible le 18 septembre prochain sur Netflix, de quoi réunir les heureux parents fans de la saga Jurassic Park et leur progéniture devant leur écrans. La bande annonce est à découvrir ci-dessous.

Jurassic World : La Colo du Crétacé – Bande annonce

crédit photos : ©Netflix/universal