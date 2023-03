The White Lotus saison 3 : Direction la Thaïlande

La saison 3 de The White Lotus se déroulera bien en Asie et prend la direction de la Thaïlande.

C’est quasi-officiel, la saison 3 de The White Lotus se déroulera bien en Asie. Il y a quelque temps, le producteur David Bernad avait confié que lui et le créateur Mike White espéraient situer la saison 3 dans un pays asiatique, mais tout n’était pas encore en place.

Cette fois-ci, après la première saison de la série HBO filmée et tournée à Hawaï et la deuxième saison qui a eu lieu en Sicile, en Italie, White Lotus s’envole pour la Thaïlande.

« La première saison, nous avons mis en évidence l’argent, puis la deuxième saison est le sexe et je pense que la troisième saison, ce serait peut-être une sorte de regard satirique et drôle sur la mort dans la religion et la spiritualité orientales – on dirait que cela pourrait être une riche tapisserie pour faire un autre tour au White Lotus », a déclaré le créateur.

Les deux premières saisons de la série ont été tournées dans des hôtels Four Seasons ; il existe quatre propriétés de ce type en Thaïlande, notamment Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Four Seasons Resort Chiang Mai, Four Seasons Resort Koh Samui et Four Seasons Bangkok. A ce jour, Mike White et la production n’auraient pas encore choisi d’emplacement spécifique pour la saison 3.

Pour le moment, les détails restent secrets, d’autant que HBO n’a pas commenté l’information qui a été révélé par Variety.

Source : Variety / Crédit ©HBO