Superman & Lois saison 3 : “Un ennemi mortel va changer la famille Kent” selon le synopsis

Le nouveau synopsis du premier épisode de la saison 3 de Superman & Lois révèle qu’un ennemi mortel va changer la famille Kent à jamais.

Superman & Lois revient sur la CW dans deux semaines et la chaine a dévoilé un nouveau synopsis pour le premier épisode de la saison 3 intitulé Closer, qui a été réalisé par Tom Cavanagh (The Flash).

Le nouveau synopsis confirme que l’épisode se déroule des semaines après que Superman a vaincu Ally Allston. Cependant, alors que Clark (Tyler Hoechlin) et Lois (Elizabeth Tulloch) travaillent maintenant tous les deux à The Smallville Gazette, leur amour l’un pour l’autre prouve que l’identité de Clark en tant que Superman peut être isolant à cause de Chrissy Beppo (Sofia Hasmik).

Le synopsos explique aussi que Chrissy « [lutte] pour équilibrer un nouvel intérêt amoureux et son amitié avec Lois. » Les choses se compliquent alors que Lois apprend qu’ « un ennemi mortel promet de changer la famille Kent pour toujours », le synopsis suggérant que cet ennemi sans nom pourrait être plus qu’à la hauteur pour Clark.

Le reste des personnages a également ses propres problèmes, comme Jonathan et Jordan Kent « tirés dans des directions opposées », tandis que John Henry Irons (Wolé Parks) est « hanté par le passé de son sosie », ce qui cause des problèmes pour lui-même et sa fille Natalie (Tayler Buck).

Le synopsis tease également davantage pour Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) et Kyle (Erik Valdez) post-séparation, Sarah (Inde Navarrette) et sa relation avec Jordan « maintenant qu’elle connaît la vérité sur ses pouvoirs » et le général Samuel Lane (Dylan Walsh ) alors qu’il « récupère son poste au ministère de la Défense ».

Si le synopsis ne le mentionne pas, sachez que Michael Cudlitz a été casté pour incarné Lex Luthor dans la série. Ce casting est une autre preuve que la série n’est pas connectée au reste de l’Arrowverse puisque Jon Cryer jouait Lex dans Supergirl. Lex est-il l’ennemi en question ? On attend de voir.

Quant à l’avenir de Superman & Lois, les co-directeurs de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, ont fait remarquer que la série pourrait continuer pendant un certain temps, probablement « une ou deux saisons de plus ». Comme l’a dit Gunn, « C’est une série que tout le monde aime, donc ça va continuer un peu. »

Superman & Lois revient sur la CW à partir du 14 mars.

Source : ComicBook / Crédit ©CW