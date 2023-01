The Last of Us : HBO renouvelle la série pour une saison 2

Après seulement 2 épisodes diffusés, HBO renouvelle déjà la série The Last of Us pour une saison 2.

The Last of Us n’a pas dit son dernier mot. Après un lancement remarquable il y a deux semaines, la série adaptée des jeux vidéo populaires de Neil Druckmann, est déjà assurée de revenir pour une seconde saison.

La saison 1 adapte les principaux événements du jeu vidéo The Last of Us sorti en 2013. Vingt ans après qu’une peste fongique qui transforme les humains en zombies a ravagé le monde, Joel (Pedro Pascal), un survivant vivant dans une zone de quarantaine militarisée de Boston, est chargé par le groupe rebelle Fireflies de faire passer clandestinement une jeune fille, Ellie (Bella Ramsey), à leurs alliés à l’extérieur.

Les enjeux augmentent lorsque Joel apprend que sa cargaison est miraculeusement immunisée contre l’infection et pourrait être la clé pour trouver un vaccin. Cette paire improbable est forcée de traverser ce qui reste de l’Amérique, en esquivant les infectés mutés, ainsi que les pillards humains, les esclavagistes et d’autres survivants hostiles.

Les scénaristes et producteurs exécutifs de la série Craig Mazin et Neil Druckmann ont indiqué qu’ils prévoyaient d’adapter les événements du deuxième jeu vidéo, The Last of Us Part II de 2020, si la série avait plus de saisons, ce qui sera le cas maintenant.

Reste à savoir si la saison 2 plongera directement dans l’adaptation du second jeu ou empruntera seulement quelques éléments si d’autres saisons sont commandées derrière puisqu’il est possible que les deux jeux soient adaptés sur plusieurs saisons.

« Nous n’avons pas l’intention de raconter des histoires au-delà de l’adaptation des jeux », avait précédemment déclaré Druckmann au Hollywood Reporter. « Nous ne rencontrerons pas le même problème que Game of Thrones puisque la partie II ne se termine pas sur un cliffhanger. »

Depuis son lancement le 15 janvier, le premier épisode de The Last of Us a été vu par 22 millions d’abonnés selon les estimations de HBO.

En France, The Last of Us est disponible sur Amazon Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©HBO