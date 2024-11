Dexter Original Sin : Dexter voit sa vie défiler devant ses yeux dans le nouveau trailer

Nouveau trailer pour Dexter Original Sin, série préquelle sur la jeunesse d’un serial killer en devenir.

Dexter Original Sin, la série préquelle qui suit un jeune Dexter Morgan, arrive le mois prochain sur Showtime et Paramount+.

« C’est vraiment comme on le dit », déclare le narrateur Michael C. Hall dans le nouvel aperçu de la série. « Votre vie défile devant vos yeux. »

C’est une configuration appropriée pour la prochaine série préquelle, alors que nous regardons un Dexter adulte qu’on pensait décédé, se rendre aux urgences. Alors qu’il reste entre la vie et la mort, son cerveau commence à lui rappeler ses tous premiers jours au Miami Metro P.D.

On découvre ensuite Harry (Christian Slater) discutant du « code » avec son jeune fils (joué par Patrick Gibson), tandis que Dexter traque la première de ses victimes qui ont en quelque sorte échappé à la justice. Et comme il l’apprend sur le tas grâce à Tanya Martin (Sarah Michelle Gellar), cheffe du CSI et son nouveau patron : « Les éclaboussures comptent », à plus d’un titre.

La série se déroule dans les années 1990 et est centrée sur une version plus jeune du personnage de tueur en série joué par Hall dans la série originale. Selon la description officielle de Original Sin, le jeune Dexter est incapable de contrôler ses « pulsions sanguinaires » et doit apprendre à « canaliser son obscurité intérieure ».

Molly Brown (Billions) dans le rôle de sa sœur Deb et Slater (M. Robot) dans le rôle de son père adoptif rejoignent Gibson. Le casting comprend également Gellar (Buffy contre les vampires), Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy), James Martinez (Love, Victor), Christina Milian (Grandfathered), Alex Shimizu (The Blacklist) et Reno Wilson (Good Girls).

Rendez-vous le 13 décembre pour Dexter Original Sin sur Paramount+

Dexter Original Sin – Trailer officiel