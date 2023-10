The Crown saison 6 : La bande-annonce tease l’accident fatal de la Princesse Diana

Bande-annonce de la partie 1 de la saison 6 de The Crown qui reviendra sur l’accident fatal de la Princesse Diana.

Tous les regards sont tournés vers la princesse Diana (Elizabeth Debicki) dans la nouvelle bande-annonce de la sixième et dernière saison du drame à succès de la famille royale britannique de Netflix, The Crown.

Le trailer, qui présente des scènes des quatre premiers épisodes de la saison, suit Diana alors qu’elle tente d’échapper aux paparazzi omniprésents – qui claquent contre les vitres de sa voiture et utilisent des bateaux et des objectifs à longue portée pour la photographier – après sa séparation d’avec le prince Charles (Dominic West) et lors de sa relation naissante avec Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla).

Alors que la pression qui l’entoure augmente, on peut voir le prince William (Rufus Kampa) appeler sa mère tandis que son jeune frère, Harry (Fflyn Edwards), est assis à proximité et demande à sa mère si elle va bien. Clairement, elle est bouleversée.

Une scène ultérieure montre que les pièces du château de Balmoral commencent lentement à s’éclairer au milieu de la nuit alors que les téléphones commencent à sonner, faisant apparemment allusion au trajet fatal en voiture qui a tué la princesse de Galles et Al-Fayed. Le reste de la famille royale est alors représenté dans divers états de choc, avec William sortant avec découragement des bras de son père et la reine Elizabeth II (Imelda Staunton) regardant les informations à la télévision.

La première partie de la dernière saison, met également en vedette Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip, Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret et Salim Daw dans le rôle de Mohamed Al Fayed.

La partie 1 de la saison 6 de The Crown sort le 16 novembre.

The Crown saison 6 Partie 1 – Bande-annonce VF

The Crown saison 6 Partie 1 – Bande-annonce VO