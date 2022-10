American Horror Story NYC : Des personnages frôlent (encore) la mort (spoilers et promo)

La mort continue de frapper dans American Horror Story NYC, mais certains l’évitent de peu. Spoilers et promo.

Lancée la semaine dernière, American Horror Story NYC continue avec deux nouveaux épisodes dévoilés aujourd’hui sur MyCanal. Et comme on pouvait s’en douter, avec deux tueurs et une maladie qui se propage, les cadavres continuent de s’empiler les uns sur les autres.

Dans l’épisode 3, intitulé Smoke Signals, la chasse pour trouver Big Daddy et le tueur aux Mai Tai continue. Adam et Gino réussissent à les trouver mais les choses dérapent très rapidement. La mauvaise nouvelle, bien sûr, c’est que Big Daddy (dont l’identité est toujours un mystère) enferme tout le monde dans un bar gay et met le feu à l’endroit, faisant plusieurs victimes. Mais parce que Whitely (qui s’en sort vivant) fait partie de ceux qui sont piégés à l’intérieur, il se retrouve également à l’hôpital avec les autres victimes.

Une poursuite haletante s’ensuit jusqu’à ce que la danse dangereuse de Gino et Whitely atteigne une conclusion tragique. Fidèle à sa promesse de ne jamais verser le sang d’un autre vétéran, Whitely propose à Gino « une façon plus douce » de mourir en l’attachant afin qu’il meurt de froid à la morgue. Heureusement, Patrick arrive à temps et retrouve Gino.

Le lendemain, dans l’épisode suivant, Black Out, Gino découvre des lésions sur son corps, qu’il assimile à des « puces » que Patrick a dû rapporter à la maison. Ce qu’il ne sait pas, c’est que Patrick a aussi découvert des lésions similaires sur son corps. Ailleurs, Adam et Theo se rapprochent, tandis que Sam est de plus en plus menaçant et jaloux.

Plus tard, alors que la ville est dans le noir, quand Patrick rentre chez lui, Gino le confronte à la dernière découverte de Barbara : un masque en cuir ! Elle pense que cela prouve que Patrick est le tueur, mais Gino soupçonne autre chose. Patrick admet avoir eu d’innombrables rencontres sexuelles anonymes, ce qui alimente la théorie de Gino selon laquelle malgré les progrès réalisés par Patrick dans sa vie d’homosexuel, il a toujours besoin de honte et de secret pour un frisson érotique. C’est quelque chose que Gino dit qu’il ne peut pas gérer, puis il s’effondre et se retrouve à l’hôpital.

La médecin pose des questions sur la proximité de Gino avec les chats, parce qu’elle pense que ses lésions ont un rapport avec une infection possible causée par ces bêtes. Cette possibilité a également été considérée comme une contribution possible à la mort de Hans qui a été retrouvé mort plus tôt, dans son lit. La police pense que c’est peut-être un tueur mais les lésions sur son corps font fortement penser au SIDA. RIP Hans.

On passe aussi nos condoléances aux deux idiots qui se sont dit que c’était une bonne idée de suivre quelqu’un avec une tête dans un sac au lieu d’appeler la police. Evidemment, alors que l’ascenseur tombe en panne, Whitely s’est vite chargé d’eux en sortant son couteau. Sont-ils morts ?

Il y a donc trois tueurs dans la série : Big Daddy, Whitely et le SIDA, mais pour le moment, le troisième élément mortel reste une inconnue dans la série.

La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes seront disponibles et comme le montre le teaser, la boucherie n’est pas terminée.

American Horror Story NYC, c’est le jeudi sur MyCanal.

American Horror Story NYC – Promo 11×05 et 11×06