Ahsoka : Un personnage classique de Star Wars de retour dans l’avant dernier épisode

Un personnage classique de Star Wars de retour dans l’avant dernier épisode de la série Ahsoka. Spoilers

Tout au long de la saison, Ahsoka a ramené un certain nombre de personnages familiers de Star Wars, notamment Mon Mothma (Geneviève O’Reilly) ou encore Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

Dans l’avant dernier épisode de la série, c’est un certain droïde familier qui a fait son retour dans une galaxie très, très lointaine ce mercredi. Il s’agit, un personnage classique de la trilogie originale, qui remonte à Un Nouvel Espoir de 1977.

C-3PO, doublé dans la version originale par Anthony Daniels, fait une apparition surprise dans l’épisode 7, surgissant pour aider à sauver le général Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) d’un problème diplomatique délicat.

Lorsque l’épisode commence, Hera fait face à des mesures disciplinaires de la part des dirigeants de la Nouvelle République. Concrètement, le sénateur Xiono (Nelson Lee) cherche à la démettre de son poste, après qu’elle ait directement désobéi aux ordres d’aller aider Ahsoka (Rosario Dawson) sur la planète Seatos.

Mais le droïde doré préféré de tous apparaît à la dernière minute, portant un message de la sénatrice Leia Organa (feu Carrie Fisher qui n’apparait pas à l’écran). Le message de Leia affirme qu’elle a « personnellement affecté » la mission de reconnaissance d’Héra, innocentant le général de tout acte répréhensible. Mon Mothma voit le message de Leia pour ce qu’il est – une ruse astucieuse pour défendre son amie Hera – mais cela suffit à blanchir la réputation d’Hera et à l’aider à conserver son emploi.

Daniels, 77 ans, est le seul acteur à apparaître dans tous les films Star Wars, y compris les neuf films de la saga principale et les spin-offs Rogue One et Solo. Il a joué C-3PO d’innombrables fois pendant plus de 45 ans, prêtant sa voix à des séries d’animation, à des jeux vidéo et bien plus encore. Ahsoka est sa première apparition dans l’une des séries live-action de Disney+. Le personnage C-3PO peut être vu en arrière-plan d’un épisode d’Obi-Wan Kenobi, mais Ahsoka est la première fois que nous entendons la voix distinctive de Daniels.

Ahsoka est diffusée le mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+