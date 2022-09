The Walking Dead : Le grand changement que Norman Reedus a apporté à Daryl

Norman Reedus a influencé et s’est battu pour un aspect important de Daryl Dixon dans The Walking Dead.

L’acteur de The Walking Dead Norman Reedus et son personnage Daryl Dixon sont devenus les favoris des fans de la franchise au fil des ans. Même si Daryl était en quelque sorte coincé dans l’ombre de son frère Merle (Michael Rooker) pendant les premières saisons, il n’a pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour voir que Daryl était plus qu’un simple tueur de zombies dur à cuire – il est aussi une personne fidèle, aimante et compatissante.

Mis à part les showrunners, les scénaristes et les producteurs qui ont créé le personnage, c’est en grande partie grâce à son interprète que l’on doit cet aspect de Daryl. En effet, il s’avère que Reedus lui-même a grandement influencé la direction de son personnage dans la série.

Après la mort du frère de Daryl, Merle, dans la saison 3, Reedus a prononcé un long discours devant les scénaristes sur la façon dont il voulait que Daryl « devienne [sa] propre personne et pas seulement un mini-Merle. » Reedus ne voulait pas que Daryl soit le même genre de con raciste, misogyne et égoïste que son frère, disant à Variety que « j’ai pu vraiment faire de [Daryl] le mien et c’était super de collaborer. Au début, ils m’ont fait prendre de la drogue et être raciste et tout ça, et je les ai convaincus que, non, non, je veux avoir grandi avec ça et en avoir honte. »

Alors que Merle était clairement un produit dérivé de leur éducation cruelle, Reedus voulait vraiment que Daryl ait un cœur et un sens moral malgré l’environnement affreux et plein de préjugés dans lequel ils avaient grandi.

Parce que Daryl a été créé pour la série et n’a pas d’homologue dans les comics, Reedus et l’équipe créative de The Walking Dead ont eu un peu plus de liberté pour explorer le personnage sans totalement enrager les fans inconditionnels. Mais cela ne signifie pas que Reedus et les producteurs ont toujours été d’accord avec la façon de voir Daryl.

Le producteur Scott Gimple a raconté à Variety la première fois qu’il a rencontré Reedus sur le plateau en disant : « Je me souviens que peu de temps après être arrivé sur le plateau, Norman m’a approché pour parler immédiatement d’un point de l’histoire. C’était une sorte de conversation intense dès le départ, parce que nous n’étions pas d’accord. » Malgré leurs idées divergentes pour Daryl, cependant, Gimple a immédiatement respecté la passion et l’engagement de Reedus envers son personnage.

Si Reedus n’avait pas parlé pour Daryl dans les premiers jours de The Walking Dead, qui sait à quoi ressemblerait le personnage aujourd’hui, ou s’il serait même encore en vie. Selon Gimple, « le Daryl Dixon qui existe n’aurait pas existé sans Norman Reedus. Je ne dis pas que Norman est Daryl – mais lui et son personnage sont un mélange complexe de jeunesse et de sagesse, de prudence et de chaleur, de force et d’intelligence. »

Reedus sera bientôt la star de sa propre série dans l’univers de The Walking Dead. En attendant de le voir en solo, The Walking Dead revient le 3 octobre sur OCS pour ses 8 derniers épisodes.

Source : Variety / Crédit ©AMC