The Big Bang Theory : Les créateurs sont sceptiques mais pas contre un revival

Alors que la série fête ses 15 ans, les créateurs de The Big Bang Theory discutent de la possibilité d’un revival.

La série The Big Bang Theory est terminée depuis seulement 3 ans, mais l’idée d’un revival est déjà dans l’air. Evidemment, il est bien trop tôt et les créateurs de la série, Chuck Lorre et Bill Prady, sont septiques mais pas contre l’idée.

Lors d’une interview avec Entertainment Weekly pour le 15e anniversaire de la série, Prady a expliqué pourquoi il hésitait à poursuivre un éventuel revival de Big Bang Theory. « Je sais que les gens rassemblent des personnages pour des réunions et des choses comme ça », a déclaré Prady.

« Mais il est difficile d’imaginer ce que vous verriez après le final parce que je pense que c’était que l’un des épisodes les plus beaux et les plus satisfaisants. La conclusion qu’elle a apportée était étonnante. Il est difficile d’imaginer rouvrir l’histoire, » ajoute Prady. De son côté, Lorre a fait écho aux réflexions de Prady sur le dernier épisode de la série, intitulé « Le syndrome de Stockholm », qu’il a décrit comme étant « proche d’un final parfait ».

Malgré son hésitation, Prady a cependant admis qu’il aimerait voir le casting de The Big Bang Theory réuni à nouveau. « Est-ce que j’aimerais me tenir sur un plateau quelque part et revoir ces personnages ? Oui, absolument. Puis-je imaginer un moyen de le faire ? Je ne peux pas », a-t-il déclaré. « Mais, personnellement, est-ce que j’aimerais aller au plateau 25 et voir ce décor, ces costumes et ces gens ? Ouais, ça m’émeut rien que d’y penser. Mais je ne sais pas comment on ferait ça. »

Lorre et Prady ont ensuite décrit des idées potentielles sur ce à quoi ressemblerait un renouveau de la série, dont l’une incluait de montrer comment Sheldon Cooper (Jim Parsons) aurait « aimé » la pandémie de coronavirus (COVID-19). En septembre 2020, Parsons avait également émis l’hypothèse que Sheldon aurait prospéré pendant la quarantaine, un scénario pour lequel l’acteur lauréat d’un Emmy Award a déclaré que Sheldon « était conçu ».

Pour le moment, il n’est pas question d’un retour de la série mais bous pouvez toujours revoir l’intégrale de la série. Les 12 saisons de The Big Bang Theory sont disponibles sur Netflix et sur Prime Video.

Source : EW / Crédit ©CBS