Wolverine dans le MCU ? La preuve en image dans She-Hulk !

Un easter egg bien caché dans l’épisode 2 de She Hulk fait référence sans équivoque à Wolverine

Alors que le Multiverse of Madness de Doctor Strange a officiellement introduit l’idée des X-Men dans le MCU, renforcée depuis avec l’arrivée de Kamala Khan dans Miss Marvel, avec la révélation de mutation chez cette dernière, il semblerait que petit à petit, le Marvel de Kevin Feige mette en place une arrivée fracassante des X-Men, pour de bon.

Wolverine, Magneto et les autres dans le monde des Avengers, serait donc bel et bien une réalité possible. Une réalité que l’on retrouve discrètement dans la dernière itération série de Marvel : She-Hulk.

Si la comédie procédurale de Marvel se concentre avant tout sur Jennifer Walters et ses déboires d’avocate super-héroïne, un indice discret fait référence à Wolverine sans pour autant le nommer directement/ Jugez plutôt :

« Des titres d’articles qui se traduise par : Un homme avec des griffes en métal se bat dans un bar » peut se lire sur la barre d’articles recommandé par le site que consulte Jennifer. Un homme avec des griffes chez Marvel, ce n’est pas Freddie les griffes de la nuit, mais bien le seul, l’unique, Logan, aka Wolverine.

Une image issue d’une scène de l’épisode 2 de She Hulk, alors que Jennifer Walters discute de ses perspectives depuis qu’elle a perdu son emploi et son statut de She Hulk avec sa meilleure amie.

Va-t-on le retrouver prochainement dans Marvel ? Aucune idée. Pas sûr que ce soit dans She-Hulk, en tout cas, bien que tout soit possible avec le MCU désormais. Dans tout les cas, les choses sont claire : il existe bien un Wolverine dans cet univers. Quant à savoir s’il a les traits de Hugh Jackman… Cela reste à voir.

Pour la blague, l’autre titre de cette capture d’easter egg, moins révélateur, est un peu une pique aux fans, qui depuis la sortie d’Eternals se demandent comment et pourquoi personne ne s’offusque ou ne fasse référence à l’Eternel de pierre qui a émergé des océans.

Avec ce titre d’article, « Pourquoi il y a une statue de géant qui sort des océans ? » plus besoin de se poser la question. Une petite pique amusante, histoire de bien montrer que oui, les scénaristes du MCU suivent bien ce qui se dit entre fans.

Crédit photo : ©Marvel