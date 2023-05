Succession : Aucune série spin-off n’est prévue

HBO n’a aucune intention de faire une série dérivée de Succession après le final.

Ce week-end, la série Succession arrivera à sa fin après 4 saisons et si vous espérez que l’univers de la série continue sous un autre titre, vous serez déçu. En effet, pour l’instant, HBO n’a aucune intention de faire une série spin-off.

« Je sais qu’il a eu des questions sur des spin-offs, mais non, pas du tout », a déclaré Francesca Orsi, responsable des séries dramatiques de HBO, dans une nouvelle interview avec Deadline, anéantissant ainsi les espoirs de ceux qui espéraient voir la saga Roy se poursuivre au-delà du long final de dimanche.

« Je ne dirai jamais jamais mais mon instinct et sur la base d’un certain nombre de conversations sur l’évolution de Succession et de ces personnages, à ce stade, il n’y a aucune intention de dériver un personnage », a-t-elle ajouté. « Jesse [Armstrong, le créateur], s’il refait une série, je pense qu’elle sera entièrement originale. Que ce soit basé sur un propriété intellectuelle ou non, je n’en suis pas sûr, mais ce sera une nouvelle série, une toute nouvelle idée. »

En février dernier, Armstrong a révélé dans une interview au New Yorker que la quatrième saison de Succession serait la dernière, soulignant : « Je pense que cette histoire de Succession que nous racontions est complète », a-t-il déclaré.

Le final de la série Succession sera diffusé ce dimanche 28 mai sur HBO et dès le lendemain sur Prime Video en France.

Succession – series finale preview

