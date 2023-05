John Wick 5 : Le film est officiellement en développement

Keanu Reeves pourrait finalement revenir pour un cinquième volet de John Wick.

Apparemment, Lionsgate n’a vraiment pas envie de laisser sa poule aux œufs d’or s’en aller de si tôt. Si on savait que les studios ne lâcheraient pas la marque John Wick – notamment avec des spin-offs – le réalisateur et l’acteur principal avaient d’autres souhaits. En effet, après la sortie de John Wick 4, Chad Stahelski et Keanu Reeves disaient vouloir prendre un peu de recul, surtout après la façon dont le film s’est terminé.

Mais voilà, Joe Drake, l’un des patrons de Lionsgate a confirmé que le studio préparait déjà un cinquième volet John Wick en plus du spin-off Ballerina avec Ana de Armas qui sortira l’année prochaine et la série The Continental prévue pour être diffusée plus tard cette année.

Interrogé sur les projets d’un cinquième film de la saga John Wick, durant un conférence téléphonique, Drake a répondu : « Ce qui est officiel, c’est que Ballerina est le premier spin-off, il sortira l’année prochaine. Nous sommes en développement sur trois autres dont [John Wick 5] et dont une télévision série, The Continental, qui sera bientôt diffusée. »

Il ajoute : « Et donc nous construisons le monde, et quand ce 5 film sortira, il sera organiquement développé à partir de la façon dont nous commençons à raconter ces histoires, mais vous pouvez compter sur une cadence régulière de John Wick. »

A ce jour, John Wick: Chapitre 4 est le film de la franchise qui a le mieux marché en salle. Sorti en mars, le film a rapporté 185 millions de dollars au box-office américain et 243 millions de dollars supplémentaires dans le reste du monde. Après neuf semaines en salles, il est toujours dans le top 10 au box-office.

Evidemment, si Stahelski et Reeves ont décidé de prendre en peu de temps, ils n’ont jamais dit qu’ils ne reviendraient pas éventuellement à la franchise. « Si vous pensez que ce ne serait pas une bonne idée de travailler avec Keanu pour le reste de votre carrière, vous êtes fou, c’est fou, bien sûr », a déclaré Stahelski. « Mais c’est le pourquoi. Pour le moment, je n’ai pas de pourquoi. Je ne fais que me sortir la tête de celui-ci … Maintenant, j’espère que nous nous améliorons et que nous évoluons, et peut-être qu’il y aura un moment où nous nous dirons que nous avons une idée. »

Reste à savoir ce que sera ce cinquième film et quand il sera dans les salles.

Source EW / Crédit ©Lionsgate