Star Wars : Dates pour Andor et Mandalorian saison 3 ; nouvelle série ave Jude Law

Lucasfilm dévoile des dates pour la série Andor (teaser) et la saison 3 de The Mandalorian et annonce une nouvelle série Star Wars avec Jude Law.

Lucasfilm a fait le plus de news hier à l’occasion du Star Wars Celebration. Tout d’abord, la série Andor, spin-off du film Rogue One avec Diego Luna dans le rôle principal, arrivera à la fin de l’été sur Disney+, le 31 aout. Tout comme Obi-Wan, qui sort aujourd’hui, la série sera lancée avec deux épisodes puis sera disponible à raison d’un épisode par semaine. Un premier teaser a été révélé, il est à voir ci-dessous.

Watch the brand-new teaser trailer for #Andor, streaming August 31 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/gkKHizDG4G — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

De plus, Andor ne s’arrêtera pas à une saison, puisqu’une seconde vient d’être annoncée. Le showrunner Tony Gilroy a déclaré que la série sera de retour devant les caméras en novembre pour une partie 2. « Nous allons revenir 5 ans en arrière par rapport à Rogue One, » a déclaré Gilmore aux fans sur scène jeudi. « Nous avons déjà tourné 12 épisodes ! » La seconde partie sera également composée de 12 épisodes.

Ensuite, nous savons enfin quand reviendra The Mandalorian, mais il faudra être patient. Mando et Grogu seront de retour en février 2023 sur la plateforme de streaming pour la saison 3. . La saison 2 de The Mandalorian remonte à octobre 2020, ce qui fait un moment, mais entre temps, nous avons revu le Mandalorien et son compagnon de route dans Le Livre de Boba Fett, il y a quelques mois.

Pour finir, une toute nouvelle série a été annoncée ou plutôt, confirmée. Jon Watts (la saga Spider-Man Homecoming) sera aux commandes de Skeleton Crew avec Jude Law en vedette. Watts sera à la réalisation tandis que Christopher Ford sera à l’écriture. Jon Favreau et Dave Filoni seront producteurs exécutifs aux côtés de Watts et Ford.

Se déroulant dans la même chronologie que The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, Skeleton Crew parle « d’un groupe d’enfants d’une dizaine d’années qui se perd dans l’univers Star Wars », a déclaré Watts lors de la Star Wars Celebration jeudi. « Elle met en vedette quatre enfants mais ce n’est pas une série pour enfants », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle série est prévue pour une sortie en 2023.

