Black Mirror saison 6 : Salma Hayek, Aaron Paul et d’autres au casting (teaser et photos)

Le teaser de la saison 6 de Black Mirror dévoile un casting composé de Salma Hayek, Aaron Paul, Zazie Beetz et bien d’autres, tandis que le créateur tease les nouveaux épisodes.

Après quatre ans d’absence, la série d’anthologie Black Mirror sera bientôt de retour pour une saison 6 qui devrait être « surprenante » selon le créateur Charlie Brooker. La série dystopique revient quelques années après le début de la pandémie COVID-19, qui a donné l’impression a un grand nombre de vivre dans un épisode de Black Mirror pendant des mois.

Comme d’habitude, la nouvelle saison sera composée d’épisodes autonomes avec différents acteurs. Cette fois-ci le casting inclue notamment Aaron Paul, Annie Murphy, Clara Rugaard, Samuel Blenkin, Ben Barnes, Himesh Patel, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Zazie Beetz, Anjana Vasan, Daniel Portman, Danny Ramirez, John Hannah, Myha’la Herrold et d’autres. Certains d’entre eux sont à voir sur les images ci-dessous.

« J’ai toujours pensé que Black Mirror devrait présenter des histoires entièrement distinctes les unes des autres et continuer à surprendre les gens (et moi-même), sinon à quoi ça sert ? » a confié Brooker à Tudum. « Ce devrait être une série qui ne peut pas être facilement définie et qui peut continuer à se réinventer. Donc, en partie comme un défi, et en partie pour garder les choses fraîches pour moi et le spectateur, j’ai commencé cette saison en bouleversant délibérément certains de mes propres hypothèses de base sur ce à quoi s’attendre. »

Il explique avoir voulu bousculer un peu les codes de la série : « Par conséquent, cette fois, aux côtés de certains des tropes Black Mirror les plus familiers, nous avons également quelques nouveaux éléments, y compris certains que j’ai déjà juré que la série ne ferait jamais, pour étendre les paramètres de ce qu’est un épisode de Black Mirror ».

Il ajoute : « Sur le ton, les histoires sont toutes Black Mirror de bout en bout, mais avec des twists fous et encore plus de variété que jamais vues auparavant. Et pour donner vie à tout cela, nous avons une liste incroyable de réalisateurs incroyablement brillants et intelligents qui ont travaillé avec un casting d’acteurs si talentueux qui sont trop bons pour être vrais. J’ai hâte que les gens se frayent un chemin à travers tout cela et j’espère qu’ils l’apprécieront – en particulier les parties qu’ils ne devraient pas. »

La saison 6 de Black Mirror devrait arriver sur Netflix en juin. Le premier teaser est à voir ci-dessous.

Black Mirror saison 6 – Teaser VOST

Crédit ©Netflix