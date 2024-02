The Walking Dead The Ones Who Live : L’acte brutal de Rick du 1er épisode expliqué (spoilers)

Andrew Lincoln et le showrunner expliquent l’acte brutal de Rick dans le premier épisode de The Walking Dead The Ones Who Live, qui honore les comics. Spoilers.

The Walking Dead The Ones Who Live a enfin démarré ce week-end sur AMC aux Etats-Unis, voyant le retour tant attendu de Rick et Michonne, couple emblématique de la franchise de zombies. La série a été vendue comme étant avant tout une histoire d’amour, ce qui est le cas, mais cela ne veuu pas dire qu’elle est dépourvue d’actes brutalement choquants comme certains auraient pu le penser. Ces croyances ont été dissipées quelques minutes seulement après le tout premier épisode.

La série a commencé en montrant Rick Grimes (Andrew Lincoln) travaillant pour l’armée de la République civique, élimant les marcheurs en feu. Le captif Rick était attaché par son poignet à un soldat afin qu’il ne puisse pas s’échapper, mais ce soldat n’a pas réalisé qu’il avait affaire à un gars qui se couperait littéralement le poignet pour se libérer, ce qui est exactement ce que Rick a fait.

Non seulement Rick s’est coupé la main gauche mais il a ensuite cautérisé la blessure dans les flammes d’un zombie mort tout en tentant de s’échapper. Hélas, tout cela n’a servi à rien puisque Rick a ensuite été rattrapé et fait prisonnier à nouveau.

Aussi brutale et choquante que soit cette décision, elle corrige une grande différence entre les comics de The Walking Dead et l’adaptation télévisée qui a suivi. Dans la bande dessinée, Rick a perdu sa main très tôt – elle a été coupée par le gouverneur (joué à l’écran par David Morrissey) – dans le numéro 28 après que Rick a refusé de répondre aux questions pendant son interrogatoire. Si la série avait emboîté le pas, TV Rick aurait perdu sa main autour de la saison 3 de la série originale.

Selon le showrunner Scott M. Gimple, c’est Andrew Lincoln qui a voulu rectifier le tir. « J’ai joué avec l’idée mais je ne me suis pas engagé à travers toutes sortes d’itérations de l’histoire », a déclaré Gimple à EW. « Mais c’est Andy qui l’a poussé. C’est Andy qui a réussi à franchir la ligne. »

L’acteur admet qu’il est responsable, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il a fait campagne pour cela durant la série Walking Dead originale. « J’ai simplement harcelé tout le monde pour qu’ils se soumettent », explique Lincoln. « Et il y a eu pas mal de conversations, en particulier avec AMC, avec des gens qui disaient : « Maintenant Andy, nous adorons l’idée, mais en es-tu vraiment sûr ? » Mais j’ai juste pensé : c’est le moment de faire ce que le comic a fait et l’honoré. J’essaie de proposer cela depuis des années, et tout le monde me criait dessus. »

Pour Lincoln, c’était le moment parfait pour le faire connaissant la nature de Rick et son attitude à ne jamais abandonner. « Nous devions expliquer pourquoi Rick n’était jamais revenu », explique Lincoln. « C’est un gars qui ferait n’importe quoi pour rentrer à la maison, alors quel est l’acte ou l’effort le plus extraordinaire qu’il subirait pour essayer de retrouver sa bien-aimée ? »

Gimple explique pourquoi ils ont dû résoudre ce problème dès le départ. « La raison pour laquelle c’est au début de l’histoire est qu’il s’agit de Rick Grimes », explique le showrunner. « Alors pourquoi ne s’est-il pas échappé ? C’est un gars qui est prêt à tout, mais que se passe-t-il lorsque vous faites quelque chose et que vous ne gagnez toujours pas ? Et il n’abandonne même pas après ça ! »

Le créateur des comics The Walking Dead, Robert Kirkman, a déclaré plus tard qu’il regrettait d’avoir coupé la main de Rick dans la bande dessinée parce que cela l’obligeait à souvent écrire autour de la blessure, mais Gimple dit que la version télévisée nécessite simplement « un engagement à trouver des solutions, quels que soient les problèmes qui pourraient survenir. »

Le showrunner dit également que le moment original de la bande dessinée valait les maux de tête qu’il a créés pour Kirkman. « Je pense qu’il était important en tant que lecteur de bandes dessinées de le voir, car cela a contribué à donner le ton de ce qu’est ce monde, à savoir que ces choses folles peuvent arriver. »

D’une certaine manière, ce moment a aussi donné le ton pour The Ones Who Live. Rick est prêt à tout pour retrouver sa famille. Le premier épisode le suivait alors qu’il tentait de trouver une solution de sortir des mains de la CRM. Il est forcé de travailler pour eux et à la fin de l’épisode, il se retrouve nez à nez avec sa femme Michonne qui le cherchait.

Comme le montre la promo ci-dessous, le deuxième épisode suivra Michonne jusqu’au moment où elle se trouve face à Rick, prête à le décapiter, avant de réaliser qu’il s’agit de son mari. L’épisode 3 devrait ainsi les voir vraiment se retrouver.

The Walking Dead The Ones Who Live est diffusé le dimanche sur AMC et n’a pas encore de diffuseur officiel en France.

The Walking Dead The Ones Who Live – Promo épisode 2 – Gone