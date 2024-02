The Last of Us saison 2 : Une nouvelle expérience pour Pedro Pascal

Pedro Pascal parle de la saison 2 de The Last of Us, et explique ce qu’il ressent de revenir dans la peau de Joel.

Fraichement gagnant d’un SAG Award pour son rôle de Joel Miller dans The Last of Us, Pedro Pascal s’est confié sur la saison 2 à venir qui est actuellement en production. Comme le rapporte Deadline, Pascal est ravi de revenir à la production mais révèle que le retour de Joel s’est démarqué par rapport à ses autres rôles en raison des forces créatrices derrière la série.

Il confie : « Le tournage se passe à merveille. C’est assez impressionnant de voir le genre de concentration et de dévouement dont tout le monde fait preuve au cours de la saison 2… C’est incroyable d’être de retour à la maison avec eux et de manière créative et tout le monde, toute notre équipe, travaille plus dur que je ne pourrais même l’imaginer, encore plus dur que notre première saison qui est presque impossible. C’est assez inspirant et incroyable et c’est grâce à eux. »

Il ajoute : « En remettant ces bottes, il y a une sensation de renouveau. Je n’ai jamais fait quelque chose de pareil auparavant qui ait une paternité aussi originale avant d’y arriver. »

Reprenant là où Joel et Ellie se sont arrêtés après les événements de la fin de la saison 1, la saison 2 de The Last of Us devrait aborder les principales ramifications du final. Bien que Joel ait sauvé la vie d’Ellie d’une procédure mortelle qui n’aurait peut-être pas produit le remède au Cordyceps que le groupe de Marlene (Merle Dandridge) espérait, il l’a sauvée en massacrant tous les membres de la faction à l’hôpital. Lorsqu’Ellie a demandé si Joel lui avait dit la vérité, il n’a eu d’autre choix que de mentir à sa fille adoptive.

Avec Joel et Ellie vivant dans la communauté de Jackson, l’histoire de Joel dans la saison 2 The Last of Us explorera comment sa décision affecte les relations de ceux qui l’entourent et s’il a fait le bon choix.

The Last of Us reviendra en 2025. En attendant, la saison 1 est disponible sur Prime Video.

Source : Deadline / Crédit ©HBO