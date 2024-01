Daredevil Born Again : Retour de Karen et Foggy confirmé en images

Des photos et des vidéos de tournage confirment le retour de Deborah Ann Wool et Elden Henson en tant que Karen et Foggy dans Daredevil Born Again. Et premier aperçu de White Tiger.

La série Daredevil Born Again commence enfin à prendre forme après un total remaniement et un changement de direction.

Quand Daredevil Born Again a été annoncé la première fois avec le retour de Charlie Cox dans le rôle principal et Vincent D’Onofrio dans le rôle du méchant Caïd, Deborah Ann Wool et Elden Nelson ne faisaient pas partie du projet. Karen Page et Foggy Nelson avaient été mis de côté mais avec le changement, ils sont finalement de retour.

Sur Twitter (enfin X), plusieurs photos et vidéos de Daredevil : Born Again ont révélé un premier aperçu du retour d’Elden Henson et Deborah Ann Wool dans le rôle de Foggy Nelson et Karen Page. On peut les voir aux côtés de Charlie Cox. Le trio est de retour !

🚨Charlie Cox, Deborah Ann Woll e Elden Henson juntos em novo vídeo do set de ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’.pic.twitter.com/JRIRSsS5OQ — Taverna Marvel (@TavernaMarvel) January 26, 2024

CHARLIE COX, ELDEN HENSON AND DEBORAH ANN WOLL ALL TOGETHER ON SET TODAY! pic.twitter.com/nVKuirAM02 — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) January 26, 2024

📸 | Charlie Cox, Elden Henson and Deborah Ann Woll on set for ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ today. (via: @focaldrifts) pic.twitter.com/Tigd5mPGI5 — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) January 26, 2024

The big three behind the scenes of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ pic.twitter.com/Ek725VJrgU — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) January 27, 2024

🎥 | Big 3 on set today for ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’. pic.twitter.com/1JfZtd506f — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) January 26, 2024

En plus des images de Foggy et Karen, des photos de White Tiger sur le tournage ont aussi été leakées. Il s’agit de la première apparition du personnage dans le MCU et on le découvre portant son costume dans les rues de New York, à Hell’s Kitchen.

L’identité de White Tiger a été utilisée par divers personnages de Marvel Comics. Selon @MyTimeToShineHello, la version introduite dans le MCU avec Daredevil : Born Again sera spécifiquement Hector Ayala.

muse ⁉️ maybe on the daredevil set?? it was v cool to see a lil fight play out inside the store pic.twitter.com/ap6qNuEcwM — bre (@porgonomics) January 26, 2024

Le casting de Daredevil : Born Again comprend également Jon Bernthal qui revient dans le rôle de Punisher ainsi que Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini et Nikki M. James.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’est annoncée pour Daredevil : Born Again, mais en attendant, la série de Netflix est désormais à voir ou revoir sur Disney+.

Source : The Direct / Crédit ©DR/Marvel