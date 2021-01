Young Rock : Trailer de la sitcom sur la jeunesse de Dwayne « The Rock » Johnson

Découvrez la bande-annonce de Young Rock, la sitcom qui explore la jeunesse de Dwayne Johnson, alias The Rock qui veut devenir président.

Dwayne Johnson, alias The Rock, est au centre d’une nouvelle sitcom qui explorera sa véritable jeunesse mais aussi son futur fictif en tant que candidat à la présidentielle. En effet, dans Young Rock, le public découvrira les tribulations d’un jeune Dwayne Johnson avant qu’il ne devienne la star de la WWE The Rock puis l’une des plus grandes stars du cinéma dans le monde.

Dans la série, qui arrive à la mi-février sur NBC, Dwayne Johnson a décidé de devenir président des Etats-Unis. Les événements se déroulent en 2032 et pour l’aider à conquérir la Maison Blanche, il sera entouré de Randall Park (Fresh off The Boat, WandaVision) et Rosario Dawson (Luke Cage, Mandalorian).

Park jouera une version détournée de lui-même où il est devenu journaliste. Il couvrira la campagne présidentielle de Johnson en l’interviewant tout au long de la série. Tout comme Johnson qui a décidé de changer de carrière, Park a également laissé tomber sa carrière d’acteur pour devenir journaliste dans la série.

De son côté, Rosario Dawson jouera le Général Monica Jackson, une leader résiliente qui sera une force pour la campagne de Johnson.

Dwayne Johnson jouera lui-même sa version future dans la série et Adrian Groulx, Bradley Constant et Uli Latukefu l’incarneront respectivement à 10, 15 et 20 ans.

La série est co-créée par Nahnatchka Khan (Fresh off The Boat) et co-produite par Johnson.

Young Rock démarre le 16 février sur NBC.

Young Rock – trailer

Source : EW / Crédit ©NBC