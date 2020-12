WandaVision : Nouveau trailer psychédélique de la série Disney+

Marvel offre un nouveau trailer pour la série WandaVision avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

Marvel et Disney+ ont fait un petit cadeau de Noël aux fans du MCU en dévoilant un nouveau trailer pour la série WandaVision qui s’annonce clairement comme un trip psychédélique à travers le MCU.

Dans cette nouvelle bande-annonce, Wanda et Vision semblent se faire à leur nouvelle vie de couple idéal vivant dans la banlieue pavillonnaire de Westview, mais ils vont rapidement réaliser que quelque chose ne va pas. Alors que la réalité de Wanda et Vision change sans arrêt, on les découvre au fil des décennies être amoureux, se fiancer, avoir des bébés, danser dans leur salon et vivre une vie parfaite ensemble.

Mais quand leur voisine curieuse Agnes (Kathryn Hahn) vient les voir, les choses deviennent encore plus bizarres alors que leur réalité de sitcom « parfaite » commence à s’effondrer. On voit également dans la bande-annonce la version adulte de Monica Rambeau (Teyonah Parris) et on aperçoit rapidement l’agent du FBI Jimmy Woo (Randall Park).

WandaVision est la première des séries Marvel à faire ses débuts sur Disney+. Elle débarquera le 15 janvier prochain sur la plateforme.

WandaVision – Spot Réalité VF

WandaVision – Spot Réalité VOST



.