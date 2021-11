Hawkeye : Est-ce que Kate a survécu au snap de Thanos ? Hailee Steinfeid répond

Hailee Steinfeld de la série Hawkeye révèle si Kate Bishop a survécu ou non au snap de Thanos.

Même si Avengers: Endgame a fait revenir la moitié de la vie que Thanos a zappé dans Avengers: Infinity War, de nombreuses questions à ce sujet continuent de surgir. Quels personnages ont survécu et qui a disparu, reste un sujet que les fans adorent aborder. Le public veut savoir comment la vie s’est déroulée pendant cet intervalle de cinq ans où la moitié de la planète a été décimée.

Avec la série Hawkeye qui a été lancé cette semaine, beaucoup se demandent ce qui est arrivé à Kate Bishop pendant le blip. A-t-elle disparue ou fait-elle partie de ceux qui ont été épargnés ?

La scène d’ouverture d’Hawkeye cimente considérablement la place de Bishop dans le MCU, révélant qu’elle et sa famille vivaient à New York au milieu de la bataille de New York du film original The Avengers. C’est à ce moment là qu’elle voit Hawkeye dans ses exploits et a décider d’être comme lui.

Si la timeline reste un peu flou, on sait que les événements d’Hawkeye se déroulent 2 ans après la fin d’Avengers Endgame (le réalisateur l’a confirmé). Cela situe alors Hawkeye en fin 2024/2025 et on sait que Kate à 22 ans dans la série. Si les calcules sont bons, durant le flashback qui se déroule en 2012, Kate devait être âgée d’environ 9 ou 10 ans. Elle n’a donc pas perdu 5 ans de sa vie autrement elle serait encore une ado de 17 ans, comme Peter Parker.

« Non, je crois que nous la voyons survivre », a déclaré Steinfeld à TheWrap. « Et nous voyons, vous savez, une perte là aussi. Et cela ne lui est pas arrivé. »

Aurons-nous une scène de Kate pendant le blip, un moment qui a également été montré dans WandaVision avec Monica Rambeau (Teyonah Parris) ? On attend de voir si la série montrera plus de ces 5 années où Clint a sombré et s’est transformé en Ronin.

Hawkeye, c’est le mercredi sur Disney+

Source : TheWrap / Crédit © Disney+