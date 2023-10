Doctor Who épisodes spéciaux : La bande-annonce française des 60 ans avec David Tennant

David Tennant revient au TARDIS dans une nouvelle bande-annonce des prochains spéciaux de Doctor Who, bientôt sur Disney+.

Cela fait 60 ans que Doctor Who a été diffusé pour la première fois à la télévision britannique, et la célèbre franchise de science-fiction marque l’occasion avec un trio d’épisodes spéciaux mettant en vedette le retour de la star préférée des fans, David Tennant.

Après avoir précédemment interprété le dixième Docteur, Tennant est de retour en tant que quatorzième Docteur dans la nouvelle bande-annonce du premier des trois épisodes spéciaux supervisés par le showrunner de retour Russell T Davies.

Le règne original de Tennant en tant que dixième Docteur s’est terminé par une série similaire d’épisodes spéciaux, qui ont fait leurs adieux à son incarnation du Time Lord pour faire place au onzième Docteur de Matt Smith (bien que Tennant soit revenu au rôle il y a exactement dix ans pour célébrer le spectacle. 50e anniversaire aux côtés de Smith dans « Le Jour du Docteur »).

Maintenant de retour, le personnage de Tennant doit rattraper l’un de ses plus grands échecs : avoir effacé l’esprit de Donna Noble (Catherine Tate), y compris toutes les aventures spatiales qui l’ont libérée des banalités de sa vie, afin de pouvoir la protéger des connaissances qui la détruiraient.

La bande-annonce laisse également entrevoir le Toymaker, méchant personnage incarné par Neil Patrick Harris. C’est un individu que le Docteur a affronté il y a des années et qui revient mais la bataille contre le personnage pourrait bien avoir un prix fort à payer pour Donna et le Docteur.

« Je ne sais pas si je peux te sauver la vie cette fois », la prévient le Quatorzième Docteur dans la nouvelle bande-annonce mis en ligne par Disney+.

Le retour de Tennant ne durera cependant que pendant ces trois épisodes. Lorsque la nouvelle saison débutera en 2024, il sera officiellement remplacé par Ncuti Gatwa (Sex Education, Barbie) en tant que Quinzième Docteur.

Le premier des trois épisodes spéciaux s’intitule « The Star Beast« et sera diffusée le 25 novembre sur la BBC au Royaume-Uni et en Irlande et sur Disney+ partout ailleurs, dont la France. « Wild Blue Yonder » suivra le 2 décembre et « The Giggle » le 9 décembre.

Doctor Who épisodes spéciaux – Bande-annonce VF

Doctor Who épisodes spéciaux – Bande-annonce VOST