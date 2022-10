The Handmaid’s Tale saison 5 : Un semblant d’espoir pour Hannah ? (Spoilers)

Alors qu’on se dirige vers la fin de la saison, June et Luke ont un semblant d’espoir pour Hannah dans The Handmaid’s Tale. Spoilers.

La semaine dernière dans The Handmaid’s Tale, Serena s’est faite attrapée par l’immigration canadienne et se trouve désormais dans un centre de détention, loin de son fils Noah qui, malheureusement, a été confié aux Wheeler qui ont des méthodes d’éducation douteuses. Serena (Yvonne Strahovski) appelle également régulièrement June (Elisabeth Moss) pour demander de l’aide, mais June et Luke (O-T Fagbenle) sont trop occupés à être harcelés par des manifestants anti-réfugiés qui leur disent de « rentrer chez eux ».

Pendant ce temps, Le Commandant Lawrence (Bradley Whitford) dévoile enfin son initiative de « Nouveau Bethléem » aux autres dirigeants de Gilead. La décrivant comme une « île modernisée et stratégiquement libéralisée », il souhaite que la belle communauté côtière accueille à nouveau les réfugiés, leur offrant l’amnistie et un lieu pour retrouver leur famille et leurs amis perdus depuis longtemps. Certains des commandants sont sceptiques, mais Lawrence – avec le soutien de Nick (Max Minghella) – les convainc que c’est une bonne décision politique pour Gilead.

Lawrence emmène son idée de Nouveau Bethléem à Toronto, où il tente de convaincre June de retourner dans une partie plus douce de Gilead, sans « servantes ni pendaisons ». Il s’assure que sa famille sera en sécurité sur l’île et, plus important encore, leur offre la possibilité de retrouver Hannah. Il ne peut pas empêcher le mariage de force de l’enfant, mais suggère que June peut au moins la protéger en étant plus proche d’elle. June est naturellement tentée par la proposition, mais Luke ne fait pas confiance à Lawrence et ne pense pas non plus que déménager sa famille à Gilead soit une bonne idée.

Lawrence rend également visite à Serena, mais il ne lui propose pas la même offre de vivre à Nouveau Bethléem. Il s’est arrangé pour qu’elle retourne chez les Wheeler où elle pourrait être avec Noah et aider à prendre soin de lui, mais deviendrait essentiellement la servante du couple dans le processus. Elle refuse l’offre, mais après une visite de June, qui lui dit qu’elle devrait tout faire pour être près de son bébé, Serena retourne chez les Wheeler

Pendant ce temps, June envisage sérieusement d’accepter l’invitation de Lawrence, mais l’agent Tuello (Sam Jaeger) tente de la convaincre de rester au Canada. Il prétend que les États-Unis travaillent sur « quelque chose de grand », une sorte d’action militaire contre Gilead, mais il est incapable de partager les détails top secrets de l’opération. Pour faire court, après avoir reçu une vidéo d’Hannah et alors que June était quasi sur le point d’accepter l’offre de Lawrence, Tuello l’appelle avec une bonne nouvelle : ils ont localisé l’école d’Hannah.

Il y a donc un espoir pour June et Luke de récupérer leur fille, mais la véritable question est : est-ce que Hannah a envie de retrouver ses parents qui aujourd’hui, sont des étrangers pour elle ? Elle a grandit avec la propagande de Gilead et a été élevée avec les « valeurs » de cette dictature. Que lui a-t-on dit à propos de ses vrais parents dont elle doit ne plus avoir aucun souvenir ?

Il reste deux épisodes dans la saison 5 de The Handmaid’s Tale.

The Handmaid’s Tale, c’est tous les mercredis sur OCS.

Crédit ©Hulu