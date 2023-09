NCIS : Décès de David McCallum, alias Ducky

David McCallum, alias Ducky dans la série NCIS, est décédé à l’âge de 90 ans.

Triste nouvelle pour les fans de la série NCIS. David McCallum, qui a joué Donald « Ducky » Mallard pendant plus de deux décennies, est décédé lundi matin à New York. Il avait 90 ans.

McCallum – qui est apparu pour la dernière fois, à distance, dans les deux derniers épisodes de la 20e saison de NCIS diffusés sur CBS au printemps dernier – est décédé à l’hôpital presbytérien de New York de causes naturelles.

« Pendant plus de 20 ans, David McCallum s’est fait aimer du public du monde entier en incarnant le sage, décalé et parfois énigmatique, Dr Donald ‘Ducky’ Mallard », ont déclaré les producteurs exécutifs actuels de NCIS, Seven D. Binder et David North, dans une déclaration.

« Mais même si ses fans l’aimaient, ceux qui travaillaient aux côtés de David l’aimaient d’autant plus. C’était un érudit et un gentleman, toujours aimable, un professionnel accompli et qui ne laissait jamais passer une blague. Dès le premier jour, ce fut un honneur de travailler avec lui et il ne nous a jamais laissé tomber. C’était tout simplement une légende. Il faisait aussi partie de la famille et il nous manquera beaucoup. »

Peter McCallum, l’un des quatre enfants de McCallum, a qualifié son père de « père le plus gentil, le plus cool, le plus patient et le plus aimant », ajoutant : « C’était un véritable homme de la Renaissance – il était fasciné par la science et la culture et transformerait ces passions en connaissance. Par exemple, il était capable de diriger un orchestre symphonique et, si nécessaire, de procéder à une autopsie, sur la base de ses études de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS. »

McCallum laisse également dans le deuil son épouse depuis 56 ans, Katherine McCallum.

Dans un dossier pour le 20e anniversaire de NCIS publié par THR, le réalisateur James Whitmore Jr. se souvient du casting de McCallum en 2003 : « Le studio a dit : « Pas question, nous ne choisirons pas ce vieil acteur dans le rôle. » Et [le co-créateur de NCIS] Don [Bellisario] a dit : « Si vous ne l’engagé pas, nous ne ferons pas la série. » Il était très sérieux à ce sujet. Le studio l’a suivi et, bien sûr, David McCallum est un trésor. »

Avec le départ de l’acteur principal de NCIS, Mark Harmon, au début de la saison 19, McCallum était le dernier acteur original de la série.

En plus de NCIS, McCallum était également connu des téléspectateurs en tant qu’agent secret Illya Kuryakin dans la série Des Agents Très Spéciaux aux côtés de Robert Vaughn, diffusé de 1964 à 1968.

Source : Deadline, TVLine, THR / Crédit ©CBS