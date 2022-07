She-Hulk Avocate : Briser le quatrième mur n’est pas qu’un gimmick comique

Pour la première fois dans le MCU, un personnage va briser le quatrième mur et parler directement au public dans She-Hulk.

She-Hulk est une série Marvel qui semble sortie de l’ordinaire. Tout d’abord, c’est la première série du MCU considérée comme étant une véritable comédie, une sitcom même. Si les autres séries contenaient des éléments comiques, elles étaient avant tout des séries dramatiques.

Une autre chose qui sera une première dans la série est Jennifer Walters (Tatiana Maslany) qui s’adressera directement au public et brisera le quatrième mur (comme le veut l’expression). Cette pratique (qui vient du théâtre) est parfois utilisée dans les films et séries et fait souvent passer des informations avec humour et rend le public complice.

Les fans de Marvel ont connu ça avec Deadpool, mais à l’époque, il ne faisait pas partie du MCU. Il reste à voir si ce gimmick va rester une fois qu’il aura complètement intégrer le MCU, mais pour le moment, c’est She-Hulk qui va utiliser cette technique de storytelling pour la première fois dans le MCU.

Lors d’une interview avec IGN au San Diego Comic-Con, la réalisatrice Kat Coiro a parlé de la décision de faire quelque chose de nouveau et a déclaré qu’il y avait de « grandes surprises à venir concernant le quatrième mur ».

« Je pense que briser le quatrième mur pose beaucoup de questions auxquelles j’espère que nous pourrons répondre pour vous dans la série. Donc, je ne veux pas trop en dire. Mais c’est très amusant, c’est très cool, » dit la réalisatrice.

De son côté, Tatiana Maslany discute du niveau conscience de soi qu’à son personnage et la série : « Vous devez être tellement conscient des systèmes dans lesquels vous vous trouvez, et vous êtes tellement conscient de ce qui se passe quand vous marchez dans la rue, qui est là, [et ainsi de suite], » confie l’actrice.

« Ce genre d’hyper-conscience à bien des égards ressemble à sa superpuissance et je pense que c’est amusant. Et aussi, c’est un excellent moyen d’intégrer le public. Ils sont déjà dans l’univers du MCU mais dire, ‘hé, je sais, je vous vois arriver alors allons-y ensemble’ est plutôt amusant. »

She-Hulk Avocate démarre le 17 aout sur Disney+.

Source : IGN / Crédit ©Marvel Studios/Disney+